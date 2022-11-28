На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта
-
- 49
Багатьом людям у парі буває важко та незручно говорити чесно про секс та власні фантазії. Але розмови можуть покращити стосунки, тож експертка пояснила, як зважитись на такий діалог і з чого почати.
Розмови про секс можуть бути незручними і в коротких, і в тривалих стосунках. Та варто розуміти, що у кожної людини є власні вподобання у ліжку, про які не зайве знати. Тому експерт з сексу та стосунків, а також засновниця одного з додатків для знайомств Джессіка Олдертон поділилась, як розповісти другій половинці про свої інтимні бажання, пише Daily Star.
І ще: Ніколи не кажіть ці 5 слів: експерт розповіла, що може зіпсувати секс
Комусь подобається залишатись ніжними під простирадлами, хтось відкрито досліджує власні межі через БДСМ, але розмови про сексуальні бажання даються складно багатьом.
Сором, який іноді приходить, коли ми розкриваємо свої кінки (певна річ або сексуальна практика, що збуджує більше, ніж інші), походить від нашої вродженої потреби бути прийнятим суспільством. У нас є невимовне бажання, щоб нас сприймали як хороших людей. Сексуальні розбіжності часто не обговорюють відкрито. Тому розмови про них з партнером можуть викликати відчуття того, що ви різні, – пояснює експертка.
Відвертість щодо розбіжностей у ліжку дозволяє партнерам вести відкритий діалог про те, що цікавить обох, щоб у майбутньому уникнути непорозумінь та сюрпризів. Це допоможе не лише покращити стосунки, а й зробити секс приємнішим.
Важливі кроки у розмові про сексуальні вподобання:
- Поважайте межі свого партнера;
- Наводьте приклади;
- Робіть все поступово, крок за кроком.
Що робити, якщо партнер не погоджується на ваші сексуальні фантазії та кінки?
Варто розуміти, що далеко не всі готові досліджувати інтимні вподобання свого партнера. Нікого не можна змушувати робити те, що йому не подобається. Можна піти на компроміс без тиску. Якщо ж партнер рішуче відмовив і ви плануєте бути далі у стосунках з ним, то Джессіка радить знайти альтернативні способи втілення своїх сексуальних бажань. Йдеться про фантазії чи фільми для дорослих, якщо це буде влаштовувати обидві сторони.
Читайте також: Чому не варто відмовлятись від "лінивого сексу"
-
20:35Гороскоп на грудень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
19:2629 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта
-
17:45Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:51Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин
-
14:53Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів
-
13:48Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+
-
12:522023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
-
10:4717 фактів, які інтроверти хотіли б розповісти про себе на роботі
-
09:45Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
08:27Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 27 листопада
-
19:32Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
17:30Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
-
16:27Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"
-
15:29Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
14:28Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
12:30Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
-
11:3128 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:36Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
- 27 листопада
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
- 26 листопада
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil