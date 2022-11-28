Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта

Багатьом людям у парі буває важко та незручно говорити чесно про секс та власні фантазії. Але розмови можуть покращити стосунки, тож експертка пояснила, як зважитись на такий діалог і з чого почати.

Розмови про секс можуть бути незручними і в коротких, і в тривалих стосунках. Та варто розуміти, що у кожної людини є власні вподобання у ліжку, про які не зайве знати. Тому експерт з сексу та стосунків, а також засновниця одного з додатків для знайомств Джессіка Олдертон поділилась, як розповісти другій половинці про свої інтимні бажання, пише Daily Star.

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Комусь подобається залишатись ніжними під простирадлами, хтось відкрито досліджує власні межі через БДСМ, але розмови про сексуальні бажання даються складно багатьом.

Сором, який іноді приходить, коли ми розкриваємо свої кінки (певна річ або сексуальна практика, що збуджує більше, ніж інші), походить від нашої вродженої потреби бути прийнятим суспільством. У нас є невимовне бажання, щоб нас сприймали як хороших людей. Сексуальні розбіжності часто не обговорюють відкрито. Тому розмови про них з партнером можуть викликати відчуття того, що ви різні, – пояснює експертка.

Відвертість щодо розбіжностей у ліжку дозволяє партнерам вести відкритий діалог про те, що цікавить обох, щоб у майбутньому уникнути непорозумінь та сюрпризів. Це допоможе не лише покращити стосунки, а й зробити секс приємнішим.

Відвертість та довіра є дуже важливим аспектом інтимного життя / Molnár Bálint on Unsplash

Важливі кроки у розмові про сексуальні вподобання:

Поважайте межі свого партнера;

Наводьте приклади;

Робіть все поступово, крок за кроком.

Що робити, якщо партнер не погоджується на ваші сексуальні фантазії та кінки?

Варто розуміти, що далеко не всі готові досліджувати інтимні вподобання свого партнера. Нікого не можна змушувати робити те, що йому не подобається. Можна піти на компроміс без тиску. Якщо ж партнер рішуче відмовив і ви плануєте бути далі у стосунках з ним, то Джессіка радить знайти альтернативні способи втілення своїх сексуальних бажань. Йдеться про фантазії чи фільми для дорослих, якщо це буде влаштовувати обидві сторони.

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