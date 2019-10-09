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Як готувати на сковорідці з гарячою олією: лайфхак бабусі з мережі

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Кухонний лайфхак з гарячою олією - фото 1
Кухонний лайфхак з гарячою олією

Кожен хоч раз у житті стикався з ситуацією, коли процес приготування страви на сковорідці з олією ставав небезпечним, адже гаряча олія починала атакувати. Однак у мережі показали спосіб безпечного куховарення.

На платформі Reddit користувач з ніком /ItsMe_YO поділився епічним фото на кухні, яке може стати ідеальним лайфхаком для любителів смажених страв. За короткий час допис зібрав понад 64 тисячі переглядів та понад 1,5 тисячі коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити бабусю, яка вигадала власну техніку роботи з гарячою олією.

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Жінка тримає лопатку, ручка якої захована у пляшці, а рука накрита рушником. Максимальний рівень захисту припав до душі коментаторам. Хтось навіть відзначив, що його тато умисно обожнює брати короткі лопатки та терпіти весь цей біль світу.

My grandma’s technique for cooking with hot oil from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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