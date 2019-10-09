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Як готувати на сковорідці з гарячою олією: лайфхак бабусі з мережі
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Кожен хоч раз у житті стикався з ситуацією, коли процес приготування страви на сковорідці з олією ставав небезпечним, адже гаряча олія починала атакувати. Однак у мережі показали спосіб безпечного куховарення.
На платформі Reddit користувач з ніком /ItsMe_YO поділився епічним фото на кухні, яке може стати ідеальним лайфхаком для любителів смажених страв. За короткий час допис зібрав понад 64 тисячі переглядів та понад 1,5 тисячі коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити бабусю, яка вигадала власну техніку роботи з гарячою олією.
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Жінка тримає лопатку, ручка якої захована у пляшці, а рука накрита рушником. Максимальний рівень захисту припав до душі коментаторам. Хтось навіть відзначив, що його тато умисно обожнює брати короткі лопатки та терпіти весь цей біль світу.
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