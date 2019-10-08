Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

Любитель нічних клубів заснув в таксі і проїхав пів країни

  • 32
Джозеф Ферджі - фото 1
Джозеф Ферджі / dailyrecord

Затятий тусовщик 20-річний Джозеф Ферджі з Единбурга заснув в таксі і проїхав пів країни. Хлопець задрімав на задньому сидінні, але замість 15-хвилинної поїздки додому, опинився за 180 кілометрів від рідного міста.

Так, Джозеф Ферджі відпочивав в нічному клубі Единбурга і вирішив повернутися додому тільки після закриття закладу о 5 годині ранку. Він сів на заднє сидіння таксі і заснув.

І ще: Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих

Любитель нічних клубів заснув в таксі і проїхав пів країни - фото 360351

Водій розбудив пасажира тільки блузко 10 години ранку, хоча поїздка мала тривати лише 15 хвилин. Заплативши 400 фунтів за машину хлопець зрозумів, що перебуває в незнайомому місці.

Тусовщик скористався Snapchat, розмістивши там прохання про допомогу. Виявилося, що Ферджі був у 180 кілометрах від Единбурга в місті Керкубрі, округ Дамфріс-енд-Галловей. Він не може зрозуміти, як таке могло статися і намагається роз'яснити ситуацію за допомогою служби таксі. Додому хлопець повернувся через 12 годин після того, як вийшов з клубу.

Любитель нічних клубів заснув в таксі і проїхав пів країни - фото 360350

Читайте також: Читати – сексуально: цей профіль з чоловіками підкорює Instagram

Джерело: dailyrecord
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3571
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1808663
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл