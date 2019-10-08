Любитель нічних клубів заснув в таксі і проїхав пів країни

Затятий тусовщик 20-річний Джозеф Ферджі з Единбурга заснув в таксі і проїхав пів країни. Хлопець задрімав на задньому сидінні, але замість 15-хвилинної поїздки додому, опинився за 180 кілометрів від рідного міста.

Так, Джозеф Ферджі відпочивав в нічному клубі Единбурга і вирішив повернутися додому тільки після закриття закладу о 5 годині ранку. Він сів на заднє сидіння таксі і заснув.

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Водій розбудив пасажира тільки блузко 10 години ранку, хоча поїздка мала тривати лише 15 хвилин. Заплативши 400 фунтів за машину хлопець зрозумів, що перебуває в незнайомому місці.

Тусовщик скористався Snapchat, розмістивши там прохання про допомогу. Виявилося, що Ферджі був у 180 кілометрах від Единбурга в місті Керкубрі, округ Дамфріс-енд-Галловей. Він не може зрозуміти, як таке могло статися і намагається роз'яснити ситуацію за допомогою служби таксі. Додому хлопець повернувся через 12 годин після того, як вийшов з клубу.

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