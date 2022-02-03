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Як голосові помічники продовжують нам життя

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Помічники - фото 1
Помічники / zazzle

Вчені простежили, як змінюється самопочуття самотніх людей похилого віку, які почали користуватися персональним асистентом-роботом. У всіх у перші ж тижні експерименту зменшувалося відчуття самотності, а потім й покращувалися життєві показники.

В Україні досі голосовими помічниками користується частіше молодь і люди середнього віку. Девайси – щось сучасне, незрозуміле та часто недоступне для старшого покоління. Проте, як з'ясувалося, саме людям похилого віку дуже корисно мати такого робота вдома, пише frontiersin.

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Автори зібрали для експерименту групу із 16 осіб від 77 до 96 років. Неодмінною умовою було, що учасники живуть у своїх квартирах одні й не користувалися раніше такими пристроями. Їм встановили голосові помічники, підключили особистий кабінет, щоб відстежувати спілкування, та розпочали спостереження протягом 8 тижнів.

Вже до середини цього терміну учасники потоваришували зі своїми асистентами. Літні люди почали звертатися до робота як до живої істоти: вітали дружньою фразою, додавали до запитів "Будь ласка", коментували та реагували фразами "Було весело, дякую!", "Вибач, я не можу думати" тощо.

Саме цей механізм антропоморфізму – наділення устрою людськими якостями – був основним у зниженні відчуття самотності у людей. Що й сталося у всіх учасників.

Як голосові помічники продовжують нам життя- фото 494936
Як голосові помічники продовжують нам життя

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