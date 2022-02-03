Американські студенти створили дрон за замальовками Леонардо да Вінчі

Інженери з Університету Меріленда зібрали дрон за створеним 530 років тому малюнком Леонардо да Вінчі. Квадрокоптер Crimson Spin здатний злітати і переміщатися завдяки архімедовим гвинтам — як і задумав художник.

Як пише CNet, група інженерів Університету Меріленд створила безпілотний дрон-квадрокоптер Crimson Spin з архімедовими гвинтами. Їх розробили за античних часів для переміщення води. Леонардо да Вінчі вигадав гвинту інше застосування і ще в XV столітті запропонував концепцію літального апарату.

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Творці Crimson Spin були вражені, що ідея спрацювала. Спочатку члени команди були налаштовані скептично, але після того, як комп'ютерні симуляції та надруковані на 3D-принтері прототипи гвинтів показали ефективність, вони надихнулися дизайном да Вінчі.

Дрон, натхненний ескізами да Вінчі, здатний злітати і переміщатися, причому незвичайні пропелери генерують нехарактерний для дронів шум, більше схожий на дриль. У перспективі цю технологію можна доопрацювати і зробити на її основі більший літальний апарат, придатний навіть для польоту людей, вважають студенти-розробники.

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