Як голод впливає на те, як ви витрачаєте гроші: цікаве дослідження

Дослідники говорять, що високий рівень греліну у здорових жінок пророкує імпульсивніший вибір у ситуаціях, пов'язаних з фінансами. Що ще вдалося виявити науковцям, читайте далі.

Вищий рівень гормону греліну, виробленого зі шлунка, який стимулює апетит, пророкують, що жінка скоріше обере меншу негайну грошову винагороду в порівнянні з більшою відкладеною фінансовою винагородою. Це показало нове дослідження, пише Eurekalert. Результати дослідження будуть представлені на щорічних зборах ендокринного суспільства ENDO 2021.

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Це дослідження представляє нові докази того, що грелін, так званий "гормон голоду", впливає на прийняття фінансових рішень, сказала дослідниця Франциска Плессоу, доктор філософії, доцент медицини Массачусетської лікарні загального профілю і Гарвардської медичної школи в Бостоні. Вона сказала, що недавні дослідження на гризунах показали, що грелін може відігравати роль в імпульсивному виборі та поведінці.

"Наші результати показують, що грелін може відігравати ширшу роль, ніж вважалося раніше, у поведінці людини, пов'язаній з винагородою, і в прийнятті рішень, таких як вибір грошей, – сказала Плессоу. – Ми сподіваємося, що це послужить натхненням для майбутніх досліджень його ролі у сприйнятті та поведінці людини, що не залежить від їжі".

Грелін сигналізує мозку про необхідність поїсти та може модулювати мозкові шляхи, які контролюють обробку винагороди. Рівні греліну коливаються протягом дня у залежності від прийому їжі й індивідуального метаболізму.

Це дослідження включало 84 учасники жіночої статі у віці від 10 до 22 років: 50 з розладом харчової поведінки з низькою вагою, таким як нервова анорексія, і 34 здорові учасники контрольної групи. Дослідницька група Плессоу перевірила рівень загального греліну в крові до і після стандартної їжі, який був однаковим для всіх учасників, які до цього голодували.

Після їжі учасники пройшли тест гіпотетичних фінансових рішень, названий завданням дисконтування відстрочки. Їх попросили зробити низку варіантів, щоб вказати, чому вони віддають перевагу: меншій негайній грошовій винагороді або великій відкладеній сумі грошей, наприклад, 20 доларів сьогодні або 80 доларів через 14 днів.

Дослідники повідомили, що здорові дівчата і молоді жінки з вищим рівнем греліну з більшою ймовірністю оберуть негайну, але меншу грошову винагороду. За словами Плессоу, ця перевага вказує імпульсивніший вибір.

Взаємозв'язок між рівнем греліну і грошовим вибором був відсутній в учасників відповідного віку з розладом харчової поведінки з низькою вагою. Відомо, що люди з цим розладом харчової поведінки мають резистентність до греліну, і Плессоу сказала, що їхнє відкриття може бути ще одним показником розриву між передачею сигналів греліну та поведінкою в цій популяції.

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