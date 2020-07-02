Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як генетика впливає на наші стосунки з людьми

  • 35
Близнюки - фото 1
Близнюки / eurekalert

Нове дослідження за участю близнюків показало, що спадковість грає важливу роль в тому, наскільки люди можуть бути ніжними і прихильними до інших.

Фахівці вирішили вивчити, наскільки генетика впливає на відмінності в ступені прихильності до інших людей. У дослідженні взяли участь 464 пари близнюків у віці від 19 до 84 років, як однояйцевих, так і гетерозиготних. Дослідження за участю близнюків часто використовують для того, щоб зрозуміти, якою мірою на конкретні риси людини вплинуло навколишнє оточення і генетичні чинники.

І ще: Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження

Кожен учасник дослідження оцінив серію висловлювань, які дозволяли судити про те, наскільки людина здатна тепло ставитися до інших. Потім дослідники подивилися, наскільки схожі були відповіді кожної пари близнюків. Результати ідентичних близнюків виявилися дуже схожі, на відміну від гетерозиготних пар. Це означає, що на здатність прив'язуватися до інших людей може впливати спадковість.

Цікаво, що у жінок внесок спадковості в цю поведінку склав 45%, решта 55% можна пояснити впливом навколишнього середовища, виховання та інших унікальних для кожної людини характеристик.

Як генетика впливає на наші стосунки з людьми - фото 413569

Це цікаво: Учені розповіли, що потрібно зробити батькові, аби покращити успішність дитини у школі

Джерело: eurekalert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 196
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1970
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413067
Загрузка...
Новини