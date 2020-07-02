Як генетика впливає на наші стосунки з людьми

Нове дослідження за участю близнюків показало, що спадковість грає важливу роль в тому, наскільки люди можуть бути ніжними і прихильними до інших.

Фахівці вирішили вивчити, наскільки генетика впливає на відмінності в ступені прихильності до інших людей. У дослідженні взяли участь 464 пари близнюків у віці від 19 до 84 років, як однояйцевих, так і гетерозиготних. Дослідження за участю близнюків часто використовують для того, щоб зрозуміти, якою мірою на конкретні риси людини вплинуло навколишнє оточення і генетичні чинники.

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Кожен учасник дослідження оцінив серію висловлювань, які дозволяли судити про те, наскільки людина здатна тепло ставитися до інших. Потім дослідники подивилися, наскільки схожі були відповіді кожної пари близнюків. Результати ідентичних близнюків виявилися дуже схожі, на відміну від гетерозиготних пар. Це означає, що на здатність прив'язуватися до інших людей може впливати спадковість.

Цікаво, що у жінок внесок спадковості в цю поведінку склав 45%, решта 55% можна пояснити впливом навколишнього середовища, виховання та інших унікальних для кожної людини характеристик.

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