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Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження

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Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження - фото 1

Нове дослідження німецьких, данських та американських вчених показало, що пари, які сплять на одному ліжку, краще висипаються. Спільний сон підвищує якість фази швидкого сну.

Фахівці моніторили сон 12 молодих гетеросексуальних пар – чотири ночі вони спали разом, а потім ще чотири окремо. З'ясувалося, що під час спільних ночей фаза швидкого сну в обох партнерів у всіх парах тривала довше.

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Під час цієї фази мозок обробляє спогади, і людина бачить сни. Цей стан дуже важливий для повноцінного відпочинку. За ніч людина проходить фазу швидкого сну кілька разів. Виявилося, що пари проходять одні й ті ж цикли сну одночасно, якщо сплять разом. Причому, чим більше у партнерів довіри один до одного, тим сильніша ця "синхронізація".

Спільний сон може бути корисний для здоров'я, але для сексуального життя парам краще спробувати спати окремо. Так вважають британські вчені, які опублікували відповідне дослідження минулого року.

Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження - фото 412837

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Джерело: frontiersin
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