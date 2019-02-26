Камеру Nokia 9 PureView випробували в дії, і кадри вражають

Ще до анонсу Nokia 9 PureView користувачі й аналітики висували різні припущення про фотоможливості прийдешньої новинки. Тепер же з'явилися фото, зроблені на смартфон з п'ятьма камерами, і вони вражають.

На задній панелі Nokia 9 PureView розмістився блок камер, що складається з п'яти 12-мегапіксельних сенсорів (два кольорових і три монохромних) з оптикою Zeiss, апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,25 мкм. Завершують комбінацію світлодіодний спалах і ToF-модуль.

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Коли користувач робить знімок, всі п'ять датчиків спрацьовують одночасно, захоплюючи зображення з різною експозицією, після чого спеціальний алгоритм зводить отриману інформацію в єдине зображення. Nokia 9 PureView поставляється з попередньо встановленим графічним редактором Lightroom, який дозволяє проводити обробку фотографій у форматі RAW.

Приклади фото, зроблених на Nokia 9 PureView:

Крім просунутої основної камери, апарат оснастили захистом від зовнішніх впливів за стандартом IP67, 5,99-дюймовим POLED-дисплеєм зі співвідношенням сторін 18,5: 9, процесором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті і 20-мегапіксельною фронталкою. У продаж флагманський камерофон надійде в другому кварталі 2019 року. Ціни в Україні поки не уточнюються.

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