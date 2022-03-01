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війна

Інформаційний фронт: українцям порадили, як діяти в мережі

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Як діяти під час інформаційної війни - фото 1
Як діяти під час інформаційної війни / Gilles Lambert on Unsplash

Російські окупанти не лише намагаються знищити українські міста, а й вдаряють по інформаційному полю. Тому дуже важливо дотримувати певних правил у мережі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернулись до всіх небайдужих українців з проханням дотримувати доволі простих, але важливих правил під час захисту інформаційного простору.

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Поради для інформаційного фронту:

  • Не витрачайте час на суперечки з ботами: вони або отримують за це гроші, або автоматично генерують дезінформацію
  • Спрямуйте енергію на створення дописів у соцмережах про реальний стан речей, особливо для росіян, бо там майже повністю обмежений доступ до правди
Tim Mossholder on Unsplash - фото 499197
Tim Mossholder on Unsplash
  • Підтримуйте дух нашої Армії! Не соромтесь писати слова подяки, підбадьорюйте українців. Зараз дуже важливо підтримувати нашу єдність
  • Якщо знаєте іноземні мови, то робіть дописи для закордонної аудиторії, спілкуйтесь зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте правдиву інформацію через них.
  • Не забувайте скаржитись на інформаційних терористів та тих, хто розповсюджує фейки та зливає інформацію про перебування наших військових
Інформаційний фронт: українцям порадили, як діяти в мережі - фото 499198

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