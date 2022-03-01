Інформаційний фронт: українцям порадили, як діяти в мережі

Як діяти під час інформаційної війни / Gilles Lambert on Unsplash

Російські окупанти не лише намагаються знищити українські міста, а й вдаряють по інформаційному полю. Тому дуже важливо дотримувати певних правил у мережі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернулись до всіх небайдужих українців з проханням дотримувати доволі простих, але важливих правил під час захисту інформаційного простору.

І ще: Як впоратися з емоціями під час війни: три головні поради

Поради для інформаційного фронту:

Не витрачайте час на суперечки з ботами: вони або отримують за це гроші, або автоматично генерують дезінформацію

Спрямуйте енергію на створення дописів у соцмережах про реальний стан речей, особливо для росіян, бо там майже повністю обмежений доступ до правди

Tim Mossholder on Unsplash

Підтримуйте дух нашої Армії! Не соромтесь писати слова подяки, підбадьорюйте українців. Зараз дуже важливо підтримувати нашу єдність

Якщо знаєте іноземні мови, то робіть дописи для закордонної аудиторії, спілкуйтесь зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте правдиву інформацію через них.

Не забувайте скаржитись на інформаційних терористів та тих, хто розповсюджує фейки та зливає інформацію про перебування наших військових

Читайте також: Кібербезпека: прості поради, які захистять кожного українця у мережі