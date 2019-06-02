Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида

У ніч на 2 червня Ліверпуль переміг у фіналі Ліги чемпіонів в Мадриді лондонський Тоттенхем з рахунком 2:0 і став переможцем турніру. Уболівальники шаленіли від емоцій.

Фанати Ліверпуля заповнили вулиці Мадрида. Вони співали і танцювали, кричали і веселилися. Не обійшлося і без гори випивки і сміття.

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"Ми проїхали 650 км від Барселони, щоб дістатися сюди [Мадрид], і ми дивилися матч біля магазину шашликів", – розповів 26-річний фанат Ліверпуля Джозеф Хол.

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