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ЗНО Ліга Чемпіонів

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида

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Як фанати святкували перемогу Ліверпуля - фото 1
Як фанати святкували перемогу Ліверпуля / dailymail

У ніч на 2 червня Ліверпуль переміг у фіналі Ліги чемпіонів в Мадриді лондонський Тоттенхем з рахунком 2:0 і став переможцем турніру. Уболівальники шаленіли від емоцій.

Фанати Ліверпуля заповнили вулиці Мадрида. Вони співали і танцювали, кричали і веселилися. Не обійшлося і без гори випивки і сміття.

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"Ми проїхали 650 км від Барселони, щоб дістатися сюди [Мадрид], і ми дивилися матч біля магазину шашликів", – розповів 26-річний фанат Ліверпуля Джозеф Хол.

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331463

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331464

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331465

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331466

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331467

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331468

Як фанати святкували перемогу Ліверпуля: шалені кадри з Мадрида - фото 331469

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Джерело: dailymail
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