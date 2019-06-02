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ЗНО Ліга Чемпіонів

Тоттенхем – Ліверпуль: курйозне відео, як напівоголена фанатка вибігла на поле

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Напівоголена фанатка вибігла на поле - фото 1
Напівоголена фанатка вибігла на поле / getty

Під час фінального матчу Ліги чемпіонів між англійськими "Ліверпулем" і "Тоттенхем Хотспур" на поле прорвалася напівгола вболівальниця. Епічне відео з'явилося у мережі.

Фанатка, яка прорвалася на газон, виявилася практично голою – єдиним предметом одягу на ній був купальник. Інцидент стався в першому таймі зустрічі. Головному арбітру поєдинку довелося зупинити матч. Служби правопорядку швидко впоралися з уболівальницею і вивели її з поля. Після цього зустріч була відновлена.

До теми: Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Гра проходила у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан". Рахунок був відкритий на 24 секунді зустрічі, а закінчився поєдинок рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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