Тоттенхем – Ліверпуль: курйозне відео, як напівоголена фанатка вибігла на поле

Під час фінального матчу Ліги чемпіонів між англійськими "Ліверпулем" і "Тоттенхем Хотспур" на поле прорвалася напівгола вболівальниця. Епічне відео з'явилося у мережі.

Фанатка, яка прорвалася на газон, виявилася практично голою – єдиним предметом одягу на ній був купальник. Інцидент стався в першому таймі зустрічі. Головному арбітру поєдинку довелося зупинити матч. Служби правопорядку швидко впоралися з уболівальницею і вивели її з поля. Після цього зустріч була відновлена.

До теми: Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

This final is off to a flyer.

An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE — Carlin (@thedaddy4737) June 1, 2019

Гра проходила у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан". Рахунок був відкритий на 24 секунді зустрічі, а закінчився поєдинок рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.

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