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ЗНО Ліга Чемпіонів

Названо божевільний рекорд, який Ліверпуль побив в Лізі чемпіонів

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Рекорд Ліверпуля - фото 1
Рекорд Ліверпуля / getty

Ліверпуль у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітан вшосте став володарем цього трофею, обігравши Тоттенхем (2:0).

Крім цього, для "червоних" турнір також став найуспішнішим з фінансової точки зору. Сумарно, клуб заробив понад 110 мільйонів євро. На груповому етапі Ліверпуль заробив 32,5 мільйона, в плей-офф раунді ще 37,5 мільйонів, а за перемогу у фіналі – 4 мільйони.

До слова: Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Клуб заробив понад 110 мільйонів євро - фото 331414
Клуб заробив понад 110 мільйонів євро

Також футболісти отримали історичний бонус від УЄФА в розмірі 23 мільйони, призові за майбутню участь в Суперкубку УЄФА – 3,5 мільйона. Ще 12,6 мільйона "червоні" заробили за допомогою маркетингового пулу.

Попередній фінансовий рекорд належить Ювентусу, який у 2017 році заробив 109 мільйонів євро.

Читайте також: Тоттенхем – Ліверпуль: курйозне відео, як напівоголена фанатка вибігла на поле

Джерело: isport
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