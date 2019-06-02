Названо божевільний рекорд, який Ліверпуль побив в Лізі чемпіонів

Ліверпуль у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітан вшосте став володарем цього трофею, обігравши Тоттенхем (2:0).

Крім цього, для "червоних" турнір також став найуспішнішим з фінансової точки зору. Сумарно, клуб заробив понад 110 мільйонів євро. На груповому етапі Ліверпуль заробив 32,5 мільйона, в плей-офф раунді ще 37,5 мільйонів, а за перемогу у фіналі – 4 мільйони.

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Клуб заробив понад 110 мільйонів євро

Також футболісти отримали історичний бонус від УЄФА в розмірі 23 мільйони, призові за майбутню участь в Суперкубку УЄФА – 3,5 мільйона. Ще 12,6 мільйона "червоні" заробили за допомогою маркетингового пулу.

Попередній фінансовий рекорд належить Ювентусу, який у 2017 році заробив 109 мільйонів євро.

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