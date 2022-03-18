Як евакуювати підприємство зі співробітниками: інструкція для бізнесу

Як перевезти бізнес та працівників з зони бойових дій в Україні

Через вторгнення російських окупантів чимало людей та підприємств опинились на межі існування. Тому в уряді розширили програму для евакуації бізнеси з зони бойових дій. Як перевезти підприємство з працівниками - читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Кабмін вирішив збільшити програму для евакуації підприємств. Тепер бізнес разом з працівниками може переїхати з зони бойових дій у західні області.

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Для того, щоб повністю або частково перенести виробничі потужності та співробітників, потрібно заповнити цю форму.

Основні дані, які необхідно вказати у документі підприємцям:

Назва підприємства, ЄДРПОУ, адреса виробництва, спеціалізація;

Можливість виробництва товарів/продукції для потреб оборонної сфери ;

Потреба у виробничому приміщенні ;

Потреба в електроенергії та у додаткових ресурсах (вода, газ тощо);

Кількість працівників (та членів сімей працівників);

Кількість обладнання та спосіб його транспортування.

Після заповнення форми в уряді гарантують створення належних умов для роботи у новому місці.

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