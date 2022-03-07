Допомога бізнесу під час війни та після неї: що це означає для українців

У воєнний час українська економіка опинилась у не надто сонячному положенні. Тому в уряді вже працюють над новим пакетом допомоги для бізнесу. Детальніше про підтримку підприємців читайте далі.

У новому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що вже зараз в уряді розробляють пакет допомоги для бізнесу не лише на період воєнного стану, а й на рік після завершення війни. У ньому передбачені також звільнення деяких груп ФОПів від оплати єдиного соцвнеску (ЄСВ), пише Радіо MAXIMUM.

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"Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та співробітникам. ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил України та інших захисних формувань, у тому числі тероборони. Звільнення від сплати податку на землю й орендна плата за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Під час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення", – пояснив президент України.

Повне звернення президента Володимира Зеленського 7. 03.22:

Він додав, що це лише перша частина з великого пакета урядової підтримки. Зараз всі керівники центральної влади працюють над системою дій, щоб Україна швидко відновилась і українці повернулись до миру та звичайної роботи. Також Зеленський подякував всім керівникам та власникам підприємств, що продовжують працювати та підтримувати своїх підлеглих у воєнний час.

Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює, як раніше – це значить захищати Україну, – наголосив президент.

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