Як електронні асистенти впливають на водіїв на дорогах: дослідження

Учені Страхового інституту дорожньої безпеки Массачусетського технологічного університету провели дослідження, у рамках якого з'ясували, як розвиток електронних асистуючих систем автомобіля впливає на поведінку водіїв на дорозі.

У дослідженні взяли участь 20 добровольців. Протягом місяця піддослідні керували автомобілями, обладнаними сучасними електронними асистентами.

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Десять учасників їздили за кермом на Land Rover Range Rover Evoque з увімкненим адаптивним круїз-контролем, який дозволяє підтримувати обрану швидкість та зберігати дистанцію до автомобіля, що йде попереду. Решта керували Volvo S90, оснащеним тієї ж технологією, а також системою Pilot Assist, що дозволяє утримувати машину в обраній смузі руху.

У перші дні учасники дослідження продемонстрували сконцентроване водіння. Випробовувані не відволікалися від дороги незалежно від того, чи працювали електронні асистент чи ні. Однак через місяць водії почали частіше прибирати руки з керма та користуватися мобільними телефонами. За словами наукового співробітника інституту Яна Рейгана, учасники експерименту, які керували Volvo, у 12 разів частіше відпускали кермо під час роботи електронних асистентів.

За підсумками дослідження фахівці зробили висновок, що автоматизовані системи допомоги водієві зменшують концентрацію під час руху і сприяють розвитку аварійних ситуацій на дорозі.



Системи асистування роблять водіїв легковажнішими

На початку жовтня вчені Страхового інституту дорожньої безпеки провели дослідження, у рамках якого з'ясували, що 70-річні автомобілісти рідше стають учасниками смертельних аварій, ніж водії у віці 35-54 років. Американські фахівці зробили висновок, що автомобілісти поважного віку менш небезпечні на дорогах, ніж водії середнього віку.

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