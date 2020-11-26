Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як електронні асистенти впливають на водіїв на дорогах: дослідження

  • 11
Як системи асистування впливають на водіїв - фото 1
Як системи асистування впливають на водіїв

Учені Страхового інституту дорожньої безпеки Массачусетського технологічного університету провели дослідження, у рамках якого з'ясували, як розвиток електронних асистуючих систем автомобіля впливає на поведінку водіїв на дорозі.

У дослідженні взяли участь 20 добровольців. Протягом місяця піддослідні керували автомобілями, обладнаними сучасними електронними асистентами.

Це цікаво: Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг

Десять учасників їздили за кермом на Land Rover Range Rover Evoque з увімкненим адаптивним круїз-контролем, який дозволяє підтримувати обрану швидкість та зберігати дистанцію до автомобіля, що йде попереду. Решта керували Volvo S90, оснащеним тієї ж технологією, а також системою Pilot Assist, що дозволяє утримувати машину в обраній смузі руху.

У перші дні учасники дослідження продемонстрували сконцентроване водіння. Випробовувані не відволікалися від дороги незалежно від того, чи працювали електронні асистент чи ні. Однак через місяць водії почали частіше прибирати руки з керма та користуватися мобільними телефонами. За словами наукового співробітника інституту Яна Рейгана, учасники експерименту, які керували Volvo, у 12 разів частіше відпускали кермо під час роботи електронних асистентів.

За підсумками дослідження фахівці зробили висновок, що автоматизовані системи допомоги водієві зменшують концентрацію під час руху і сприяють розвитку аварійних ситуацій на дорозі.

Як електронні асистенти впливають на водіїв на дорогах: дослідження - фото 436781
Системи асистування роблять водіїв легковажнішими

На початку жовтня вчені Страхового інституту дорожньої безпеки провели дослідження, у рамках якого з'ясували, що 70-річні автомобілісти рідше стають учасниками смертельних аварій, ніж водії у віці 35-54 років. Американські фахівці зробили висновок, що автомобілісти поважного віку менш небезпечні на дорогах, ніж водії середнього віку.

Читайте також: Відео дня: дивіться, як позашляховик GMC Yukon їде без одного колеса

Джерело: Carscoops
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 2090
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 276
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 752
Загрузка...
Новини