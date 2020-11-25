Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг

Цього року наша країна поліпшила показники якості автомагістралей в порівнянні з дорогами інших країн. В одному з впливових міжнародних рейтингів Україна піднялася на двадцять пунктів за цим показником.

Торік за якістю доріг ми займали 146 місце. У нинішньому ж році піднялися на 126 місце.

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У дорожньому відомстві уточнили, що рейтинг "Індекс процвітання" заснований освітнім аналітичним центром Legatum Institute. Як відзначили в Укравтодорі, підйом в світовому рейтингу якості доріг – свідоцтво того, що міжнародні фахівці з доріг позитивно оцінили успіхи країни в будівництві сучасної інфраструктури автомагістралей.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі вирішили відхреститися від продукції, яку випускає компанія Нові технології дорожнього будівництва. Йдеться про використання металургійного шлаку як основи при будівництві доріг, а пікантний момент полягає в тому, що підприємство створене безпосередньо госагентсвом Укравтодор.

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