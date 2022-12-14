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Поради, щоб двірники не примерзали до скла авто: переваги та недоліки різних методів

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Поради, щоб двірники не примерзали до скла авто: переваги та недоліки різних методів - фото 1

Експерти з Укравтопрому розібрали найпопулярніші способи, які допомагають двірникам не примерзати до скла. Читайте далі та дізнайтеся, які є переваги та недоліку у кожного варіанта!

Ці актуально поради допоможуть вам визначити з тим методом, який буде для вас оптимальним, щоб боротися з примерзанням склоочисників.

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  • Спирт або незамерзайка

Потрібно протерти гумку і каркас щітки склоочисника спиртом або рідиною, що містить спирт (>35%), або зимовим склоомивачем.

+ це найдешевший спосіб

– проте має недовготривалий ефект

  • Силіконове мастило

Потрібно обробити робочу грань щітки універсальним силіконовим мастилом, що використовують для догляду за гумовими ущільнювачами.

+ це дешево

– проте можливі розводи на склі та налипання піску та бруду

  • Зимові двірники

У зимовий період можна використовувати спеціальні зимові щітки склоочисника. Намерзання на зимових щітках майже не буває. Вони розраховані на великі механічні навантаження, каркас захищений гумовим чохлом.

+ вони ефективно працюють кілька сезонів

– проте це недешево, а згодом чохол втрачає герметичність, на великій швидкості такі двірники можуть стукати по склу в наслідок ефекту парусності

  • Щітки з обігрівом

Можна придбати безкаркасні щітки із вбудованим нагрівальним елементом.

+ вони демонструють найбільший ефект

– проте висока ціна

Поради, щоб двірники не примерзали до скла авто: переваги та недоліки різних методів - фото 516946

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