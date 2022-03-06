В Україні з'явилась Дія TV: як увімкнути телебачення у додатку

Тепер українське телебачення запрацювало у Дії, тож українці отримають безплатний доступ до новин з будь-якого місця та у будь-який час. Як увімкнути перегляд новин – читайте далі.

У Мінцифри поділились хорошим новинами, адже тепер у додатку Дія можна не лише отримати доступ до важливих документів, а й дивитись українське телебачення.

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Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у застосунку Дія – Дія TV, – йдеться у повідомленні.

Така послуга вже доступна для всіх користувачів гаджетів на IOS та Android. Поки сервіс транслює марафон єдності, у якому беруть участь провідні телеканали. Незабаром тут з'явиться і розважальний, дитячий та інший інформаційний контент.

Як відкрити Дія TV:

Оновіть додаток Дія до найновішої версії Зайдіть у розділ "Послуги" Оберіть "Дія TV" і трансляція почнеться автоматично.

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