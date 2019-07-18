Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як Джаред Лето шукав борщ у центрі Києва

  • 27
Джаред Лето – володар безлічі музичних нагород - фото 1
Джаред Лето – володар безлічі музичних нагород / Pre-Party

Джаред Лето, американський рок-музикант і актор, вокаліст альтернативної рок-групи Thirty Seconds to Mars, приїхав до Києва зі своїм музичним колективом.

Джаред Лето дав концерт на популярному молодіжному фестивалі Atlas Weekend у Києві.

І ще: Світоліна показала, яка гуляла з бойфрендом Києвом

Також музикант із задоволенням сфотографувався в центрі української столиці на Подолі. Знімок він опублікував в сторіс Instagram. На фото можна побачити артиста на Поштовій площі на тлі каруселі. "Де тут цей веганський борщ?", – підписав фото актор.

Як Джаред Лето шукав борщ у центрі Києва - фото 341885

Відзначимо, що виконавець дотримується вегетаріанської / веганської дієти вже більше 20 років. До речі, всі члени групи 30 Seconds To Mars також є вегетаріанцями. Вони кажуть, що це не заважає здоров'ю і гарному зовнішньому вигляду, а навпаки, поліпшує самопочуття людини. Під час виступу на фестивалі лідер групи Джаред станцював на сцені з українським прапором, цим він підкорив серця українців.

Джаред Лето – володар безлічі нагород, в тому числі премії Оскар, Золотого глобуса і премії Гільдії кіноакторів США.

Читайте також: Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 3226
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1618099
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз