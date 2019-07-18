Як Джаред Лето шукав борщ у центрі Києва

Джаред Лето, американський рок-музикант і актор, вокаліст альтернативної рок-групи Thirty Seconds to Mars, приїхав до Києва зі своїм музичним колективом.

Джаред Лето дав концерт на популярному молодіжному фестивалі Atlas Weekend у Києві.

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Також музикант із задоволенням сфотографувався в центрі української столиці на Подолі. Знімок він опублікував в сторіс Instagram. На фото можна побачити артиста на Поштовій площі на тлі каруселі. "Де тут цей веганський борщ?", – підписав фото актор.

Відзначимо, що виконавець дотримується вегетаріанської / веганської дієти вже більше 20 років. До речі, всі члени групи 30 Seconds To Mars також є вегетаріанцями. Вони кажуть, що це не заважає здоров'ю і гарному зовнішньому вигляду, а навпаки, поліпшує самопочуття людини. Під час виступу на фестивалі лідер групи Джаред станцював на сцені з українським прапором, цим він підкорив серця українців.

Джаред Лето – володар безлічі нагород, в тому числі премії Оскар, Золотого глобуса і премії Гільдії кіноакторів США.

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