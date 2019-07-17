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Світоліна показала, яка гуляла з бойфрендом по Києві

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс - фото 1
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її хлопець, французький тенісист Гаель Монфіс виклали фото у своєму спільному Instagram-акаунті. На новому знімку пара показала момент з прогулянки в центрі Києва.

Так, на опублікованому кадрі Еліна Світоліна і Гаель Монфіс позували на тлі Майдану Незалежності. У спільному акаунті в Instagram знімок пара підписала через українську транслітерацію: "Pryvit from Kyiv".

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Відомо, Світоліна відвідала українську столицю, взявши участь в одному з проєктів легендарного боксера Володимира Кличка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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