Нічого зайвого: модель Гейлі Бібер захопила фанатів зйомкою у спідньому

Популярна модель Гейлі Бібер потішила шанувальників кадрами з нової фотосесії. Красуня долучилась до бренду Victoria's Secret, який почав більше орієнтуватись на реальних жінок з різними параметрами.

25-річна американська телезірка та модель, а також кохана Джастіна Бібера Гейлі Болдуін, активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має майже 46 мільйонів шанувальників. Тут дівчина ділиться кадрами зі свого життя, зйомок, а також підіймає важливі теми. Нещодавно красуня долучилась до нової кампанії бренду Victoria's Secret, тому на її сторінці з'явились свіжі фото лише у спідньому.

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Victoria's Secret після гучних скандалів вирішила більше не ігнорувати красунь з різними розмірами одягу, які не завжди відповідають модельним параметрам. Також бренд запустив лінійку зручної спідньої білизни, яку й можна побачити на нових знімках Гейлі. Тож фанати засипали дівчину мільйоном лайків та чималою кількість коментарів з компліментами.

instagram.com/haileybieber

instagram.com/haileybieber

instagram.com/haileybieber

instagram.com/haileybieber

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