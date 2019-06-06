Як дві краплі: принц Джордж дуже нагадує принца Чарльза у дитинстві

У Twitter опублікували старий чорно-білий знімок 5-річного принца Чарльза, зроблений ще у далекому 1953 році під час коронації його матері Єлизавети ІІ. На фотографії він стоїть між своєю бабусею королевою Елізабет і тіткою принцесою Маргарет. По виразу обличчя принца явно зрозуміло, що йому нудно.

Знімок почали активно обговорювати, порівнюючи з аналогічною фотографією принца Джорджа – онука принца Чарльза.

#OTD in 1953 The Queen’s #coronation took place. This photograph shows a young Prince Charles standing between his grandmother (Queen Elizabeth The Queen Mother) and aunt (Princess Margaret). https://t.co/xWUOUKFEpf pic.twitter.com/U498lhJsrs — RoyalCollectionTrust (@RCT) 2 червня 2019 р.

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У 2017 році під час параду на честь дня народження Єлизавети ІІ королівському спадкоємцеві теж було не вельми весело. На знімку він повторює ту ж саму позу, що і його дідусь кілька десятиліть назад.

До слова, принц Вільям теж так нудьгував у 1988 році.

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