Чому кава у турці весь час "тікає"

Якщо не слідкувати за кавою у процесі її приготування, вона обов'язково "втече". Виявляється, всьому виною мікробульбашки в її крупинках.

За класичним рецептом турецької кави змолоті кавові зерна і цукор заливають в джезві холодною водою.

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Цукор тоне, а частинки кави спливають за рахунок бульбашок повітря. На повільному вогні цукор на дні поступово розчиняється, і цей сироп стримує прогрів решти води. Коли перемішування все ж починається, тепло досягає верхніх шарів, викликаючи зростання повітряно-парових бульбашок на крупинках кави. Крім того, нагріта кава виділяє ароматичні олії, які разом з цукром створюють плівку, через яку і скупчуються бульбашки. Цю піну не можна прогавити, оскільки в ній концентрується кавовий аромат. Кава може втекти і без цукру, але не так бурхливо.

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