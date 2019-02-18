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Як дресирувати собаку: епічне фото розвеселило мережу

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Як правильно дресирувати собак - фото 1
Як правильно дресирувати собак

У мережі не можуть втримати усмішку від того, як хлопчик вирішив креативно почати дресирувати собаку. Щоправда, це працює зовсім не так, чи ні?

На платформі Reddit користувач з ніком modularityidm поділився кумедним знімком з хлопчиком та його домашнім улюбленцем, який сам вчиться дресурі. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши всього за 5 годин понад 31 тис. переглядів та більш як 300 коментарів. Спершу фото не видається чимось дивним, аж поки не починаєш читати текст.

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"Він сказав своєму таткові, що хоче тренувати свого собаку, а тато відповів, що на Youtube є чимало відео для дресирування собак. І ось хлопчик, який показує цуцику всі ці відео", – йдеться на картинці. Як зазначив сам автор, "це працює не так, синку". Хоча у багатьох користувачів з'явились сумніви щодо звичайної методики і такого креативного підходу.

That's not how it works son. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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