У Великобританії зняли рідкісну білку-альбіноса

У Великобританії фотограф дикої природи Стівен Плант фотографував птахів сімейства рибалочкових, коли несподівано помітив рідкісну білку-альбіноса.

Автор зробив декілька знімків незвичайного звірка.

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"Коли я побачив цього малюка, я не міг повірити своїм очам. Він наближався дуже повільно, і спочатку я вирішив, що переді мною щур. Але потім я помітив його пухнастий хвіст і обімлів", – зазначив фотограф. Він також зізнався, що стояв від гризуна всього за 30 метрів, і тим не менше він не злякався чоловіка.

"Він повільно переміщався і в якийсь момент завмер на кілька секунд, що дозволило мені зробити вдалі кадри", – додав він. Згідно з даними Великобританії, в країні є лише 50 таких білок. Рідкісний колір тварин пов'язаний з нестачею меланіну, через що шкіра, а також волосся і очі отримують білий пігмент.

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