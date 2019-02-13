Багато не гавкай: у Франції ввели незвичайні штрафи

Французьке місто стало першим, де адміністрація вирішила ввести оригінальні штрафи за надмірну любов погавкати домашніх улюбленців.

Міський голова Фек'ера (Feuquières) Жан-П'єр Естіен офіційно погодив, що з понеділка всіх власників собак будуть штрафувати на 68 євро, якщо їхній улюбленець буде довго гавкати. Причиною для нових правил стало те, що нічний гавкіт створює чималий дискомфорт мешканцям містечка, де всього живуть близько 1400 осіб.

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"Мета полягає не у тому, щоб заборонити собак, і ми не штрафуватимемо людей за найменший натяк на гавкіт. Місто нічого не має проти собак, але якщо ви вирішили їх завести, то виховуйте їх", – пояснює мер.

Окрім цього, нова заборона не дозволяє залишати улюбленців у закритих приміщеннях без господарів. Нові правила не надто сподобалися захисникам тварин, які вважають, що ситуацію можна порівняти з церковними дзвонами у неділю, які навряд чи можна забороняти, як і гавкіт собак.

У Франції штрафуватимуть за собачий гавкіт

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