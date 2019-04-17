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Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження

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Головні герої "Як довго я на тебе чекала" 2019 - фото 1
Головні герої "Як довго я на тебе чекала" 2019

Український серіал Як довго я на тебе чекала завершився на каналі СТБ. Упродовж 20 серій ми спостерігали за історією кохання Роми і Жанни: дізнайтеся, чим вона закінчилася та чи буде продовження мелодрами!

У серіалі Як довго я на тебе чекала головні герої Жанна Соловйова та Роман Якимов намагалися зберегти своє кохання, попри всі перепони. Вони з дитинства мріяли бути разом, але батьки розлучили їх. Рома потрапив у тюрму за неправдивими звинуваченнями, а Жанна мусіла вийшти заміж за нелюба.

Рома і Жанна - фото 321907

Це цікаво: Дивитись онлайн фінальні серії Як довго я на тебе чекала

При цьому на момент весілля зі Славою Карповим дівчина вже була вагітною, тож вона народила близнюків від Роми, хоча той про це не знав. Тим часом Якимов вийшов з в'язниці та одружився із Танею, до якої він не мав жодних почуттів.

Таня - фото 321911
Таня

Вони виховували доньку Аню від її першого чоловіка, а Жанна тим часом овдовіла та залишилася з двома дітьми сама.

Діти Жани і Роми - фото 321908
Діти Жани і Роми

Доля звела колишню пару через 10 років: Соловйова влаштувалася дизайнером у компанію, де її шефом став Якимов. Як не намагалися екс-закохані стримати свої почуття – це їм не вдалося.

Рома і Жанна - фото 321910
Рома і Жанна

Незважаючи на підступи Тані та трагічні події довкола, Жанна і Роман таки возз'єдналися. Чоловік невимовно зрадів, що має двох діток, тож серіал закінчився хеппі-ендом.

Жанна з сином - фото 321913
Жанна з сином

На жаль, нових серій ми не побачимо – канал СТБ оголосив, що не випускатиме продовження драми "Як довго я на тебе чекала".

Закохані знову разом - фото 321912
Закохані знову разом

Більше серіалів: Гра престолів 8 сезон – дивитись онлайн 1 серію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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