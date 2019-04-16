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Як довго я на тебе чекала – 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
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Фінальні 19 і 20 серія драми "Як довго я на тебе чекала" вийшли на каналі СТБ 16 квітня 2019. Дивіться онлайн нові епізоди та дізнайтеся, чим завершився захопливий серіал!
Українців підкорив серіал Як довго я на тебе чекала, який показує кохання Жанни й Романа. Головні герої з дитинства мріяли бути разом, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років. Завершальні епізоди їхньої захопливої історії вийшли на екрани 16 квітня.
Це цікаво: Попередні 17 і 18 серія Як довго я на тебе чекала
Дізнайтеся, що ж трапилося в нових – фінальних серіях стрічки!
19 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Сьогодні Роман Якимів вирішив нарешті зізнатися в тому, що все своє життя він любив тільки Жанну Соловйову, не тільки собі, а й своїй вагітній дружині Тетяні. Ба більше, чоловік їй зрадив! Звичайно ж, такого жінка ніяк не очікувала почути від свого обранця, тож вона планує зупинити Романа.
Тим часом, проклинаючи себе за те, що розбиває чужу сім'ю і забирає батька в ще ненародженої дитини, Жанна Соловйова вирішує покінчити з Романом раз і назавжди. Вона приймає рішення звільнитися з роботи й переїхати в інше місто.
При цьому її батько Валерій Соловйов поспішає в офіс до Романа Якимова, щоб нарешті розповісти всю правду і допомогти закоханим знайти спільну мову. Але повідомити Валерій так нічого і не встигає. Просто на парковці компанії, виконуючи бажання Тетяни Якимової, його смертельно ранить нападник.
Дивитись онлайн 19 серію Як довго я на тебе чекала від 16-04-2019
Остання 20 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Смерть батька вразила Жанну до глибини душі. Як тепер їй із цим жити? Валєра не був подарунком, але все-таки він – її єдиний родич. Тепер жінка залишилася сама… Хоча – не зовсім, адже у важку хвилину Рома підставив своє плече. Здається, обставини ще більше зблизили закоханих…
Таня важко переживає розлучення з Ромою. Цілими днями вона ходила, як у воду опущена. Не їла, нормально не спала і постійно плакала. Жінка думала тільки про одне: як повернути Рому.
У грандіозному фіналі мелодрами стало відомо:
- чи пробачать один одному старі образи Любов і Антон Якимові;
- чи погодиться Тетяна Якимова нарешті відпустити чоловіка до іншої;
- хто замовив вбивство Валерія Соловйова;
- чи знайде в собі сили Арсеній, щоб попросити вибачення в Оленки;
- чи зважиться няня Варя довіритися коханому Борису і вийти за нього заміж;
- та головне – чи зможуть Жанна й Роман возз'єднатися.
Дізнайтеся відповіді на всі запитання у заключному епізоді серіалу!
Дивитися онлайн 20 серію Як довго я на тебе чекала від 16-04-2019
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