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Як довго я на тебе чекала – 9, 10 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
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Нові 9 і 10 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 8 квітня 2019 на каналі СТБ. Що ж сталося у свіжих епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте опис сюжету!
Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання, яке, усупереч всім перешкодам, не згасає впродовж усього життя. Головні герої Жанна і Роман з дитинства мріяли бути разом, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років.
Дивіться також: Попередні 7 і 8 серія Як довго я на тебе чекала
Автори показують нам минуле, щоб ми зрозуміли історію екс-закоханих.
9 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
У якийсь момент Любі та Антону Якимовим здалося, що все скінчено: магазин згорів, а Ані поставили страшний діагноз – рак. Рома і Таня ледь не збожеволіли від горя, але раптом лікар приніс їм приголомшливу новину – лікування в Ізраїлі вже оплачено! Щаслива Таня разом із дочкою полетіла на операцію.
Тим часом Рома практично живе на роботі, піклується про Таню і її доньку. Але Таня розуміє, що насправді чоловік її не любить. Він навіть не може змусити себе сказати ці прості слова: "Я тебе кохаю". Однак Рома вирішив повністю змінити своє життя, а в один прекрасний день він знову зустрів Жанну. Дівчина була на побаченні...
Таня ж не дуже ладнає із сім'єю Роми. Дівчину дратує, що Люба постійно лізе у справи їх сім'ї. Свекруха весь час цікавиться тим, коли ж молода пара збереться завести дітей. Але і Рома, і Таня не дуже поспішають.
Жанна готується видати заміж свою вірну Варю. Няня їй вже не по кишені, але дівчата вже так подружилися, що вважають один одного сім'єю. Варя залишилася жити разом із Жанною та її дітьми. Колишню няню хвилює не тільки своє щастя – вона рішуче намірилася влаштувати особисте життя подруги. Після смерті Слави Жанна ніби взагалі втратила інтерес до чоловіків. Варя спробувала пробитися через захист дівчини і витягла її на парне побачення, але воно закінчилося несподівано.
Дивитись онлайн 9 серію Як довго я на тебе чекала від 08-04-2019
10 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Нарешті нам показують теперішні події. Справи у головних героїв серіалу налагодилися. Діти повиростали, фірма Роми процвітає, його сім'я живе у красивому новому будинку. Ромі дуже подобається таке життя – спокійне, розмірене, без особливих злетів і падінь. Поки в один прекрасний день він не зустрічає Жанну.
Жінка нарешті зважилася здійснити свою давню мрію. Вона давно хотіла зайнятися ландшафтним дизайном. Може, в майбутньому навіть відкрити свою фірму. На жаль, із власним бізнесом у Жанни поки що не виходить, але їй пощастило – її запросили на співбесіду в солідну компанію. Потенційному роботодавцю настільки сподобалося портфоліо дівчини, що їй сказали відразу брати з собою трудову книжку. Та не все так просто!
Жанна із жахом дізналася, що архітектор, з яким їй належить працювати – це Рома. Після такої новини дівчина тут же захотіла звільнитися, але їй не дозволили умови її контракту. Жанні довелося вчитися працювати з колишнім... Рома тепер – зовсім не такий, яким його пам'ятає Жанна. Він став холодним, відстороненим, його не цікавить нічого, крім роботи.
Конфлікт між Танею і Любою досі триває. Свекруха постійно лізе у справи молодої сім'ї й дуже переживає за здоров'я сина. Жінка боїться, що Рома не може мати дітей, раз Таня за стільки років спільного життя так і не завагітніла.
У житті інших героїв драми теж відбувається багато чого нового. Тато Роми тепер працює разом зі своїм сином, став великим начальником. І на нього почали звертати увагу молоденькі симпатичні підлеглі... Встояти перед спокусою йому не геть не просто.
Дивитися онлайн 10 серію Як довго я на тебе чекала від 08-04-2019
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