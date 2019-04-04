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Як довго я на тебе чекала – 7, 8 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
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Нові 7 і 8 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 4 квітня 2019 на каналі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте опис сюжету!
Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання, яке, незважаючи на всі перешкоди, не згасає впродовж усього життя. Головні герої Жанна і Роман з дитинства мріяли бути разом, але жорстока доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років.
Дивіться також: Попередні 5 і 6 серія Як довго я на тебе чекала
Щоб ми зрозуміли почуття героїв, автори показують нам минуле.
7 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Жанна розповіла Варі свою історію. Здавалося б, Жанна має повне право піти від чоловіка після того, як той ледь її не зґвалтував. Але дівчині чомусь шкода Славу. Після аварії він впав у кому, і вона не може його кинути одного в такому безпорадному стані. Лікарі сказали, що її чоловікові повністю протипоказані стреси. Жанна живе тільки думкою про те, коли ж повернеться Рома. Однак, вона приймає вольове рішення залишитися зі Славою доти, поки він не одужає. Але доля розпорядилася інакше!
Батьки Роми отримали дзвінок, на який вони так довго чекали: їх сповістили про те, що знайдений справжній убивця Каті. А це означає, що дуже скоро їхній син зможе вийти на свободу. Люба і Антон були у нестямі від щастя, адже тепер їх синочок нарешті повернеться додому! Більш того – Рома вирішив одружитися з Танею, так що тепер у нього буде дім і повноцінна сім'я.
Валерій Соловйов втратив роботу і повагу оточуючих. Після того, як Надя з'явилася з повинною у відділення поліції, на ньому залишилося незмивне тавро "чоловік вбивці". Валерій опинився біля порожнього корита. Звичайно, він звернувся за допомогою до єдиної рідної людини – дочки. Але Жанна тепер зовсім не та наївна дівчинка, яку він пам'ятає.
Жанна і Рома знову зустрілися, але тепер вони – зовсім різні люди. Рома – колишній в'язень, якого ніхто не хоче брати на роботу. Жанна – господиня великого будинку і мати двох дітей...
Дивитись онлайн 7 серію Як довго я на тебе чекала від 04-04-2019
8 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Жанна після смерті чоловіка здала весь його бізнес в оренду, адже вона не хоче зв'язуватися із кримінальним минулим покійного. Рома намагається побудувати щасливу сім'ю з новою дружиною, проте образ Жанни, як і раніше, не виходить у нього з голови.
Жанна згадала свою давню мрію – відкрити власну фірму з ландшафтного дизайну. Тепер їй нема на кого покладатися, крім себе. Рома одружився з іншою, Слава помер, а батько виявився не дуже хорошою людиною. Тепер Жанна не хоче ні бачити, ні чути свого непутящого батька. На жаль, сім'ю не вибирають, і Валерій Соловйов знову нагадав про це.
Нова сім'я Роми переживає важкі часи. Таня довго намагалася приховати свого колишнього від сім'ї чоловіка. Вона навіть збрехала Любі – сказала, що батько її дитини давним-давно помер. Насправді Коля живий, здоровий і хоче проводити час зі своєю маленькою дочкою. Таня потайки возить Ганну до батька. Одна з таких зустрічей несподівано для всіх закінчилася трагедією.
Якиміву після в'язниці довелося несолодко. Ніхто не хоче брати чоловіка на роботу – всі бачать тільки його судимість. Рома намагається допомогти батькам. Їм дуже потрібні гроші, але Рома не погоджується на сумнівні пропозиції від кримінальників. Він упевнений, що можна заробити чесно, своєю працею. Одного він не врахував – іноді доля приносить неприємні сюрпризи...
Дивитися онлайн 8 серію Як довго я на тебе чекала від 03-04-2019
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