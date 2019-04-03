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Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

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Серіал "Як довго я на тебе чекала" - фото 1
Серіал "Як довго я на тебе чекала"

Нові 5 і 6 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 3 квітня 2019 на каналі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте опис сюжету!

Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання, яке, незважаючи на всі перешкоди, не згасає впродовж усього життя. Головні герої Жанна і Роман з дитинства мріяли бути разом, але жорстока доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років.

Дивіться також: Попередні 3 і 4 серія Як довго я на тебе чекала

Щоб ми зрозуміли почуття героїв, автори показують нам минуле.

5 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Майор поліції Валерій Соловйов спробує "закрити рот" своїй дружині. Після того як Надія зізналася, що позбавила життя його молоду коханку Катерину Зайцеву, та ще й притягла до хати знаряддя вбивства, Валера запанікував. Адже найменший слух або ж, не дай Боже, публічне визнання дружини – геть знищить його кар'єру і зруйнує звичний спосіб життя. Посадивши дружину під домашній арешт і приставивши до неї надійного наглядача в образі коханої матусі, Валерій вирушив у клініку до своєї зведеної сестри з особливим проханням – "прикрити Надію від гріха подалі" і запроторити її до психлікарні.

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Не підозрюючи, що в цей момент діється в домі батьків, Жанна Соловйова вирішує трохи відволіктися від своїх сімейних турбот, і разом зі своїми крихітними двійнятами і їх нянею Варварою, відправляється в місто на прогулянку. Жанна нарешті знаходить спільну мову з молоденькою нянькою, яку запросив в будинок її чоловік Слава Карпов. Дізнавшись трохи більше про життя дівчини, Жанна вирішує зробити їй приємно. І разом – відвідати молодших братика та сестричку Варвари, яких та не бачила довгих три місяці.

Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ - фото 318670

За такий "непослух" Слава Карпов вирішує покарати дружину й анулювати їх колишній договір. Він дзвонить своїм людям "на зону" і не тільки відкликає приставлену до Романа Якимова охорону, а й віддає наказ його вбити.

Дивитись онлайн 5 серію Як довго я на тебе чекала від 03-04-2019

6 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Жанна Соловйова тікає від свого нелюбого чоловіка. Похапцем забравши своїх дітей і няню Варю, вона вирішує поїхати в порожній заміський будинок, в якому була з Романом Якимовим. Розлючений і п'яний Слава Карпов кидається в погоню.

Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ - фото 318667

Тим часом до самого Якимова все частіше приїжджає "нова кохана" Тетяна. На знайомство з дівчиною підбила її сестра – досвідчена і мудра жінка, яка весь час вчить Таню життя. Роман трохи збентежений таким раптовим інтересом до себе, але не сміє відмовляти дівчині й приймає її увагу і турботу. Ну а мама Романа – взагалі в повному захваті від "майбутньої невістки". Нарешті у її сина з'явилася порядна і, головне, віддана йому дівчина! Не те що його колишня Жанна.

Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ - фото 318671

Ну а головний лиходій серіалу майор поліції Валерій Соловйов продовжує сумувати за раптово померлою матір'ю. Він ще не знає, що користуючись цим, його нещасна, побита до півсмерті, дружина Надія втекла з домашнього полону і прямо зараз здійснює свій відчайдушний план помсти.

Дивитися онлайн 6 серію Як довго я на тебе чекала від 03-04-2019

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