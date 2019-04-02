Як довго я на тебе чекала – 3, 4 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Серіал "Як довго я на тебе чекала"

Нові 3 і 4 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 2 квітня 2019 на каналі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте опис сюжету!

Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання, яке, попри всі перепони, не згасає протягом усього життя. Головні герої Жанна і Роман з дитинства хотіли бути разом, але доля розлучила їх і знову звела на спільній роботі аж через 10 років.

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Щоб зрозуміти почуття героїв, автори показують нам події 10-річної давнини.

3 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Жанна Соловйова опинилася в безвихідному становищі: вона вагітна, а її нареченого можуть посадити до в'язниці. Дівчині не дали побачити коханого, а опісля вона дізналася, що хтось напав на Рому в СІЗО. З'ясовується, що це не було випадковістю – хтось замовив вбивство хлопця. Жанна не може нічого з цим зробити, адже офіційно – вона не дружина Романа.

Тим часом кримінальний авторитет Слава Карпов запропонував дівчині фіктивний шлюб. Якщо вона погодиться – Рома буде жити. Слава подбає про те, щоб хлопця ніхто не прирізав і не задушив, більш того – зробить все, щоб Якимів жив у більш-менш комфортних умовах. У Жанни не лишається жодного вибору і вона готова на все, щоб врятувати коханого.

Натомість Рома вірить у те, що Жанна його дочекається, яким би не був вирок. Він пише нареченій листи й дивується, чому ж вона не відповідає... Його батьки ж звинувачують Жанну у всьому, що сталося з їхнім сином. Адже це на її прохання Рома пішов додому до Каті в той фатальний день! А тепер, коли йому так потрібна допомога, дівчина просто зникла з горизонту.

Більш того, подружжя звільнили. Ніхто не хоче працювати з батьками вбивці. Якимівам потрібно підтримувати сина і морально, і фінансово, тому вони купують невеликий магазинчик і намагаються крутитися, як можуть.

У листах до батьків Рома кожен раз питає про Жанну. Вони вирішили з'їздити до колишньої нареченої сина і дізнатися, чому вона так швидко його забула. Причина виявилася не такою, як вони думали... У домі Жанни вона застали шокуючу картину...

Дивитись онлайн 3 серію Як довго я на тебе чекала від 02-04-2019

4 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Слава і Жанна здаються щасливою молодою сім'єю, але в душі вони обидва нещасні. Жінка не може впоратися із совістю, яка постійно болить, а кримінальний авторитет не вважає себе повноцінним чоловіком поруч із красунею-дружиною.

Імпотенція отруює життя Слави Карпова. Він мріє стати мачо, але ні таблетки, ні інші чудодійні засоби йому не допомагають, а йти до психотерапевта – нижче за його гідність. Несподівано пригнічений Слава зустрічає Варю, яка від відчаю подалася у проституцію. У дівчини немає ні грошей, ні роботи. Вона не знайшла іншого виходу, крім як виставити себе на продаж. Ніч зі Славою Карповим стала для дівчини доленосною...

А от Жанна зустрілася з мамою Роми, і Люба прокляла невістку-зрадницю. Після емоційної розмови дівчина відчула страшний біль в животі... Але ж для пологів ще занадто рано! Невже після стількох поневірянь у Жанни стався викидень?

Дивитися онлайн 4 серію Як довго я на тебе чекала від 02-04-2019

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