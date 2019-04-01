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Як довго я на тебе чекала – 1, 2 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

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Прем'єра серіалу Як довго я на тебе чекала - фото 1
Прем'єра серіалу Як довго я на тебе чекала

Прем'єрні 1 і 2 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 1 квітня 2019 на телеканалі СТБ. Що ж сталося в перших епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте сюжет!

Серіал Як довго я на тебе чекала розповідає про кохання, яке не згасає протягом усього життя, попри розлуку, біль і навіть зраду. Жанна і Роман з дитинства хотіли бути разом, але доля розлучила їх.

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Минуло 10 років: головна героїня Жанна Соловйова приходить на співбесіду до молодого успішного бізнесмена Арсенія Івановича, щоб посісти вакантну посаду дизайнера ландшафту в його великій будівельній компанії. Краса та розум допомагають дівчині отримати не тільки бажану роботу, а й запрошення на вечерю від нового шефа.

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Жанна

Цю невимушену бесіду двох новоспечених колег раптово перериває компаньйон Арсенія – головний архітектор компанії Роман Якимів. У цей самий момент серце Жанни завмирає… Дівчина розуміє, що віднині їй доведеться працювати пліч-о-пліч з людиною, з якою її пов'язує непроста історія любові...

1 СЕРІЯ ДРАМИ Як довго я на тебе чекала

Повернімося на трохи в минуле. Жанна – дочка майора поліції Валерія Соловйова, жорсткого і безпринципного чоловіка. Власна нажива завжди цікавила батька головної героїні драми набагато більше, ніж справедливість. Кримінальні авторитети регулярно заглядають до правоохоронця з пухкими конвертами. Валерій ні в чому собі не відмовляє – чи то їжа, чи машини або чужі жінки.

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Жанна

А от Роман Якимов – звичайний хлопець. Він вивчився на архітектора, відслужив у армії й повернувся до своєї коханої. Жанна зберігала вірність хлопцю і віддано чекала його. Молоді люди серйозно налаштувалися на створення сім'ї й навіть подали заяву до РАЦСу.

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Роман

Але на їхньому шляху Роми й Жанни стали їхні батьки: Валерій категорично проти весілля. Майор не хоче, щоб його дочка вийшла заміж за голодранця. Батько дівчини готовий на все, адже йому не припав до душі потенційний зять.

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Валерій

Тож поки парочка закоханих будує великі плани на майбутнє, їхні батьки воюють із власними демонами. Що відбувається між Валерієм Соловйовим і його дружиною? Яку таємницю приховує від чоловіка мама Роми – Люба Якимова? Дізнайтеся прямо зараз!

Дивитись онлайн 1 серію Як довго я на тебе чекала від 01-04-2019

2 серія драми Як довго я на тебе чекала

Валерій дізнався, що його дочка обвінчалася з Романом. І це навіть не найбільша його проблема... Батька головної героїні серіалу викликають у поліцію для надання свідчень.

З'ясувалося, що подругу Жанни – Катю – знайшли мертвою. У поліції є тільки одна зачіпка: у жертви був коханець, з яким вона посварилася напередодні. До неї в той день якраз заходив Рома... Валерій зрозумів, що це його шанс позбутися небажаного зятя.

Як довго я на тебе чекала – 1, 2 серія: дивитись онлайн серіал СТБ - фото 318222

Жанна навіть не підозрювала, що батьки її шукають. Вона спокійно жила на дачі й чекала Рому, впевнена, що батьків не буде ще кілька днів. Як же вона здивувалася, коли на поріг заявився розлючений батько! Валерій силоміць забрав доньку додому і посадив під домашній арешт.

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Тато Жанни

Валерія не цікавить, що його дочка вже повінчалася зі своїм коханим чоловіком. Він вирішив будь-що-будь видати Жанну заміж за того, кого вибере сам. Тим більше, що з'ясувалася ще одна подробиця: дівчина вагітна... А позашлюбних дітей у сім'ї Соловйових бути не може.

Герої серіалу опинилися у вкрай складній ситуації. Жанна чекає дитину від Роми, в той час, як хлопця підозрюють у вбивстві. Життя Якимова перетворилося на суцільний кошмар. Чоловіку загрожує в'язниця, а його батькові – звільнення. І Жанна навіть не може підтримати свого коханого, адже її просто не випускають з дому! Батьки Роми впевнені в тому, що наречена кинула хлопця, тільки він потрапив в біду.

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Мама Роми

Жанна не вірить у провину Роми, а він у свою чергу не вірить у зраду дівчини. Та їх намагаються переконати саме в цьому...

Дивитися онлайн 2 серію Як довго я на тебе чекала від 01-04-2019

Тато Роми - фото 318217
Тато Роми

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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