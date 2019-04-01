Як довго я на тебе чекала – 1, 2 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Прем'єра серіалу Як довго я на тебе чекала

Прем'єрні 1 і 2 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 1 квітня 2019 на телеканалі СТБ. Що ж сталося в перших епізодах мелодрами? Дивіться онлайн відео та читайте сюжет!

Серіал Як довго я на тебе чекала розповідає про кохання, яке не згасає протягом усього життя, попри розлуку, біль і навіть зраду. Жанна і Роман з дитинства хотіли бути разом, але доля розлучила їх.

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Минуло 10 років: головна героїня Жанна Соловйова приходить на співбесіду до молодого успішного бізнесмена Арсенія Івановича, щоб посісти вакантну посаду дизайнера ландшафту в його великій будівельній компанії. Краса та розум допомагають дівчині отримати не тільки бажану роботу, а й запрошення на вечерю від нового шефа.

Жанна

Цю невимушену бесіду двох новоспечених колег раптово перериває компаньйон Арсенія – головний архітектор компанії Роман Якимів. У цей самий момент серце Жанни завмирає… Дівчина розуміє, що віднині їй доведеться працювати пліч-о-пліч з людиною, з якою її пов'язує непроста історія любові...

1 СЕРІЯ ДРАМИ Як довго я на тебе чекала

Повернімося на трохи в минуле. Жанна – дочка майора поліції Валерія Соловйова, жорсткого і безпринципного чоловіка. Власна нажива завжди цікавила батька головної героїні драми набагато більше, ніж справедливість. Кримінальні авторитети регулярно заглядають до правоохоронця з пухкими конвертами. Валерій ні в чому собі не відмовляє – чи то їжа, чи машини або чужі жінки.

Жанна

А от Роман Якимов – звичайний хлопець. Він вивчився на архітектора, відслужив у армії й повернувся до своєї коханої. Жанна зберігала вірність хлопцю і віддано чекала його. Молоді люди серйозно налаштувалися на створення сім'ї й навіть подали заяву до РАЦСу.

Роман

Але на їхньому шляху Роми й Жанни стали їхні батьки: Валерій категорично проти весілля. Майор не хоче, щоб його дочка вийшла заміж за голодранця. Батько дівчини готовий на все, адже йому не припав до душі потенційний зять.

Валерій

Тож поки парочка закоханих будує великі плани на майбутнє, їхні батьки воюють із власними демонами. Що відбувається між Валерієм Соловйовим і його дружиною? Яку таємницю приховує від чоловіка мама Роми – Люба Якимова? Дізнайтеся прямо зараз!

Дивитись онлайн 1 серію Як довго я на тебе чекала від 01-04-2019

2 серія драми Як довго я на тебе чекала

Валерій дізнався, що його дочка обвінчалася з Романом. І це навіть не найбільша його проблема... Батька головної героїні серіалу викликають у поліцію для надання свідчень.

З'ясувалося, що подругу Жанни – Катю – знайшли мертвою. У поліції є тільки одна зачіпка: у жертви був коханець, з яким вона посварилася напередодні. До неї в той день якраз заходив Рома... Валерій зрозумів, що це його шанс позбутися небажаного зятя.

Жанна навіть не підозрювала, що батьки її шукають. Вона спокійно жила на дачі й чекала Рому, впевнена, що батьків не буде ще кілька днів. Як же вона здивувалася, коли на поріг заявився розлючений батько! Валерій силоміць забрав доньку додому і посадив під домашній арешт.

Тато Жанни

Валерія не цікавить, що його дочка вже повінчалася зі своїм коханим чоловіком. Він вирішив будь-що-будь видати Жанну заміж за того, кого вибере сам. Тим більше, що з'ясувалася ще одна подробиця: дівчина вагітна... А позашлюбних дітей у сім'ї Соловйових бути не може.

Герої серіалу опинилися у вкрай складній ситуації. Жанна чекає дитину від Роми, в той час, як хлопця підозрюють у вбивстві. Життя Якимова перетворилося на суцільний кошмар. Чоловіку загрожує в'язниця, а його батькові – звільнення. І Жанна навіть не може підтримати свого коханого, адже її просто не випускають з дому! Батьки Роми впевнені в тому, що наречена кинула хлопця, тільки він потрапив в біду.

Мама Роми

Жанна не вірить у провину Роми, а він у свою чергу не вірить у зраду дівчини. Та їх намагаються переконати саме в цьому...

Дивитися онлайн 2 серію Як довго я на тебе чекала від 01-04-2019

Тато Роми

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