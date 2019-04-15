Як довго я на тебе чекала – 17, 18 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Жанна і Рома "Як довго я на тебе чекала"

Нові 17 і 18 серія драми "Як довго я на тебе чекала" вийшли 15 квітня 2019 на каналі СТБ. Дивіться онлайн український серіал та дізнайтеся, що ж сталося у свіжих епізодах!

Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання Жанни й Романа, які мріяли бути разом з дитинства, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років. Свіжі епізоди їхньої захопливої драми вийшли на екрани 15 квітня.

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Дізнайтеся, що ж трапилося в нових – фінальних серіях стрічки!

17 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Свіжий епізод розпочинається з активних пошуків зниклих дітей Жанни Соловйової. Напередодні маленькі бешкетники вирішили погуляти без нагляду дорослих в місцевому парку. І, щоб звільнитися від опіки рідного діда Валерія Соловйова, який віднедавна оселився в їхньому будинку, діти запевнили його, що мама Жанна завжди відпускала їх гуляти самих.

Діти Жанни і Роми

Коли головна героїня мелодрами повернулася з роботи додому, близнюків у квартирі вже не було... Разом з Ромою, Борею та Варею вона кинулася на їхні пошуки.

Тим часом дружина Романа Якимова зважилася на відчайдушний крок. І теж заради дітей. Точніше, заради майбутньої дитини, яку вона пообіцяла народити коханому чоловікові. Таня, розуміє, що минув майже місяць з того часу, як вона розповіла всім про свою вагітність, а їй так і не вдалося спокусити Романа, щоб зачати дитину. Відтак, жінка відновлює інтимні стосунки зі своїм колишнім коханцем Миколою, від якого народила Анюту, щоб швидше завагітніти.

Таня не змогла спокусити Рому

І якщо проблема з вагітністю для Тетяни була вже на шляху вирішення, то правда, якою її почав шантажувати Валерій Соловйов, абсолютно вибила її з рівноваги. Почувши від шантажиста, що її коханий чоловік – батько двійнят Жанни Соловйової, Тетяна розуміє, що її шлюб закінчиться, щойно Рома про це дізнається. Шокована такою інформацією, вона погоджується платити будь-які гроші Соловйову, аби той нічого не сказав її чоловіку.

Дивитись онлайн 17 серію Як довго я на тебе чекала від 21-04-2019

Валерій Соловйов

18 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Головний лиходій серіалу Валерій Соловйов почув від лікарів свій страшний діагноз і дізнався, що жити йому залишилося зовсім мало. Усвідомивши скільки бід і зла він заподіяв своїм рідним, а головне своїй дочці Жанні, Валерій вирішує якомога швидше розповісти Роману Якимову всю правду.

Валерій

Правду про те, як він підставив свого майбутнього зятя і посадив його у в'язницю; як він видав рідну дочку за нелюба Славу Карпова, знаючи, що Жанна носить під серцем дітей Романа; як він день за днем ​​знищував їхню любов і перешкоджав їхньому щастю. Але перед цим Валерій Соловйов вирішується ще раз навідатися до дружини Романа Якимова, щоб забрати у неї всі ті гроші, які Жанна Соловйова пожертвувала на лікування її важко хворої доньки Анюти.

Жанна

Тим часом Тетяна Якимова вирішує назавжди розпрощатися зі своїм коханцем. Упевнившись, що хитрий план успішно спрацював і вона все-таки завагітніла, жінка розуміє, що відтепер її сімейному щастю з Романом Якимовим заважає тільки одне – правда, яку Валерій Соловйов може розповісти в будь-який момент ...

Таня

Ну а Жанна Соловйова в черговий раз намагається відпустити непросте минуле і хоч якось налагодити своє особисте життя. Вона запрошує в готельний номер свого шефа Арсенія, який весь цей час не міг домогтися хоч якоїсь взаємності від дівчини, і вирішує, що після цієї ночі вона назавжди викине з голови коханого Романа Якимова і почне своє життя з чистого аркуша. Але замість Арсенія в номер приходить Роман, який більше не може приховувати свої почуття ні від себе, ні від коханої Жанни...

Дивитися онлайн 18 серію Як довго я на тебе чекала від 15-04-2019

Роман

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