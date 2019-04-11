Як довго я на тебе чекала – 15, 16 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Головні герої "Як довго я на тебе чекала"

Нові 15 і 16 серія драми "Як довго я на тебе чекала" вийшли на каналі СТБ 11 квітня 2019. Дивіться онлайн український серіал та дізнайтеся, що ж трапилося у свіжих епізодах!

Український серіал Як довго я на тебе чекала описує історію кохання, яке долає всі перепони. Головні герої Жанна і Роман мріяли бути разом з дитинства, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років. Свіжі епізоди їхньої історії вийшли на екрани 11 квітня.

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Дізнайтеся, що ж трапилося в нових серіях!

15 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Жанна і Рома повернулися з відрядження, але їхні стосунки так і не зрушили з мертвої точки. У найбільш невідповідний момент Таня заявила про свою вагітність, а Жанна просто не може претендувати на одруженого чоловіка з дитиною.

Жанна

Натомість Люба Якимова дуже зраділа вагітності Тані, адже вона давно мріє стати бабусею. А ось Рома, схоже, не дуже хоче ставати батьком. Щоб захистити свого сина, Люба пригрозила Жанні в'язницею. Жінка впевнена: поки колишня не зникне з обрію, Рома не буде щасливим. Жінка не вірить у те, що любов до Жанни прожила так довго. Люба упустила власний щасливий шлюб, і тепер вона не хоче дозволити синові зробити ту ж помилку.

Люба хоче, що Таня і Рома були разом

Тим часом Арсеній спробував себе в ролі батька. Діти Жанни дуже хотіли взяти участь у сімейному спортивному конкурсі. Вона зовсім не вміє відмовляти близнятам, так що довелося думати, де можна "орендувати тата" на день. Арсеній випадково дізнався про це і запропонував допомогти. Він досі хоче знайти шлях до серця Жанни, так чому б не скористатися шансом?

Діти Жанни

Боря продовжує брати Варю в облогу. Хлопець закохався в неприступну Вареньку з першого погляду, але та не поспішає відповідати взаємністю. І проблема зовсім не в Борі – дівчина переживає за своє минуле. Одного разу у Варі вже був сумний досвід, коли наречений відмовився від неї відразу ж після реєстрації шлюбу.

Дивитись онлайн 15 серію Як довго я на тебе чекала від 11-04-2019

Варя

16 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Повернувшись додому, Люба вирішила переглянути старі фотографії Роми й Жанни. Вони виросли разом, тому в сімейних альбомах Якимова досить багато їх дитячих фото. Люба дізналася правду про нібито зраду Жанни. Вона зрозуміла, що всі ці роки ненавиділа не ту людину. Засмучена жінка прийшла просити вибачення у дівчини, яка так і не стала її невісткою.

Люба зрозуміла, що Жанна невинна

Жанна вирішила дати шанс Арсенію. Головна героїня ніколи не забувала Рому. Тепер вона зрозуміла, що пора рухатися далі – і спробувати знайти нову любов. Жанна погодилася піти на побачення з Арсенієм.

Арсеній

Таня відчайдушно намагається приховати обман від чоловіка. Жінка виявилася заручницею власної брехні. Рома хоче поїхати із дружиною на УЗД, але цього Таня допустити не може. Вона успішно збрехала про свою вагітність – але як тепер завагітніти по-справжньому, якщо Рома до неї навіть не доторкається? Таня почала продумувати запасний план...

Таня

Валерій Соловйов знову позбувся всього і прийшов до Жанни. Як і 10 років тому, вона зглянулася на батька і пустила його до себе пожити. Попри те, що Валера спочатку підставив Рому, а потім і сам став вбивцею, Жанна досі не готова відмовитися від батька. І вона поплатилася за своє м'якосердя. Одного прекрасного дня дівчина повернулася додому і виявила, що її дітей там немає...

Дивитися онлайн 16 серію Як довго я на тебе чекала від 11-04-2019

Валерій

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