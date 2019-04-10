Як довго я на тебе чекала – 13, 14 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Рома і Жанна з "Як довго я на тебе чекала"

Нові 13 і 14 серія драми "Як довго я на тебе чекала" вийшли 10 квітня 2019 на каналі СТБ. Дивіться онлайн український серіал та дізнайтеся, що ж сталося у свіжих епізодах!

Український серіал Як довго я на тебе чекала показує історію кохання, яке не згасає, попри всі перепони. Головні герої Жанна і Роман з дитинства мріяли бути разом, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років. 10 квітня на екрани вийшли свіжі епізоди. Дізнайтеся, що ж трапилося в них!

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13 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Аня дізналася, що вона – не рідна дочка Роми. Для дівчинки це стало справжнім ударом. Вона зрозуміла, що в такій ситуації є лише один вихід – тікати з дому.

Таня

Тим часом її мати зустрілася з колишнім чоловіком. Колись Таня дуже любила Колю, але вона надала перевагу стабільному шлюбу із Ромою та не прогадала.

Таня

Жанна збиралася у відрядження разом із начальником. Арсеній під приводом робочої поїздки хотів налагодити стосунки із красивою колегою. Але в останній момент все пішло не за планом.

Арсеній з Жанною

Тим часом Варя, як і раніше намагається влаштувати особисте життя Жанни. Головна героїня серіалу ніколи не залишала дітей самих на цілих два дні. Варя весь час нагадує подрузі про те, що вона не тільки мати, а й жінка. Вірна подруга збирає Жанні в дорогу еротичну білизну і всіляко заохочує спілкування з чоловіками.

Варя з Жанною

Діана виявила, що Валера зраджує її мамі. Ася настільки зачарована Соловйовим, що навіть не вірить власній доньці. А потім Валера спробував зґвалтувати Діану, навіть після цього Ася не повірила дочці!

Дивитись онлайн 13 серію Як довго я на тебе чекала від 10-04-2019

Діана та Ася

14 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА

Жанну і Рому поселили в одному будиночку. Небезпечна затія – залишатися на ніч удвох, якщо почуття досі не згасли... Водночас Таня почала підозрювати недобре. Жінка не спить, не їсть і подумує про те, щоб перефарбуватися у блондинку. Вона відчула, що чоловік почав від неї віддалятися. Таня згадала слова свекрухи, яка попереджала про розлучницю.

Таня

Підозри почали посилюватися, коли Таня дізналася про те, що Рома поїхав у відрядження разом з Жанною. Вона почала підозрювати, що її чоловік і новий ландшафтний дизайнер були знайомі раніше, інакше навіщо йому було брати на роботу людину без досвіду ведення великих проектів? Таня усвідомила, що ні за які пряники не відпустить чоловіка.

Таня бореться за Рому

Спільне відрядження пробудила в Жанні і Ромі старі почуття. Навіть замовники бачать, що ці двоє – ідеальна пара, а Варя потайки підклала в багаж Жанни мереживну білизну... Коли настала ніч, Жанна і Рома почали згадувати минуле. "Чисто ділова" поїздка може завершитися геть не по-діловому.

Таня з дітьми

Діана подала заяву в поліцію. Ася не повірила доньці, коли та розповіла про домагання Валери, тому дівчині довелося діяти самостійно. Асю набагато більше хвилює здоров'я Валери, ніж доля власної дочки.

Ася не вірила дочці

Соловйов повівся, як зазвичай, самовпевнено – він вважає, що дівчинка не зможе довести його провину. Але в Асі з'явилися сумніви щодо чоловіка. Вона виявила, що вона – не єдина жінка, яка повелася на солодкі промови Валерія... Все таємне стає явним.

Дивитися онлайн 14 серію Як довго я на тебе чекала від 10-04-2019

Валерій Соловйов вийшов на волю

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