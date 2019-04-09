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Як довго я на тебе чекала – 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
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Нові 11 і 12 серія українського серіалу "Як довго я на тебе чекала" вийшли 9 квітня 2019 на каналі СТБ. Дивіться онлайн відео та дізнайтеся, що ж сталося у свіжих епізодах мелодрами!
Український серіал Як довго я на тебе чекала розкриває історію кохання, яке не згасає, попри всі перепони. Головні герої Жанна і Роман мріяли бути разом з дитинства, але доля розлучила їх і знову звела аж через 10 років, коли все кардинально змінилося.
Це цікаво: Попередні 9 і 10 серія Як довго я на тебе чекала
9 квітня на екрани вийшли свіжі епізоди. Дізнайтеся, що ж трапилося в них!
11 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
У родині Якимівих настає розкол. Антон знайшов у своєї дружини квитанції про перерахування грошей... ув'язненому Валерію Соловйову! Антон зрозумів, що Люба багато років його обманювала – адже вона потайки перераховувала великі суми чоловіку, який підставив їхнього сина.
Антон прийшов до дружини за відповідями. Любі нічого не залишалося, крім як зізнатися у зраді. Попри те, що це сталося 10 років тому і не по її волі, Антон не зміг пробачити дружині. А от секретарка, почувши про проблеми в родині шефа, тут же приготувалася до полювання. Можливо, це її шанс нарешті отримати багатого чоловіка!
Арсеній починає залицятися до Жанни, і Ромі це не подобається. Рома продовжує говорити собі і оточуючим, що у нього з Жанною – винятково робочі стосунки. Проте, він не хоче, щоб Арсеній почав зустрічатися з його колишньою. Рома пояснює це тим, що службовий роман завадить Жанні зосередитися на роботі. Але чи так це? Вчинки Романа доводять протилежне!
Жанну знайшла нова дружина її батька. Ася по вуха закохана у Валерія Соловйова. Вона вийшла за нього заміж, поки він ще сидів за ґратами. Тепер жінка готується до того моменту, коли чоловік вийде на волю. Вона готова заради свого коханого на все – і влізти у борги, і прописати його в своїй квартирі, і навіть – посваритися з рідною донькою...
Дивитись онлайн 11 серію Як довго я на тебе чекала від 09-04-2019
12 СЕРІЯ ДРАМИ ЯК ДОВГО Я НА ТЕБЕ ЧЕКАЛА
Рома зрозумів, що більше не може вдавати, нібито Жанна для нього чужа. Ще б пак! Після того, як він ризикнув заради неї життям, не може бути ніяких сумнівів у тому, що почуття Роми досі не згасли. Однак Жанна чомусь не поспішає кидатися на шию колишньому коханому з вигуком "як довго я на тебе чекала", як це було колись.
Водночас Рома несподівано познайомився зі своїми дітьми. Варя привела близнюків до Жанни на роботу. Несподівано виявилося, що світ і справді тісний: діти недавно познайомилися з донькою Роми, Анею. Більш того – Анечка захотіла запросити своїх нових друзів на вечірку! Таких збігів просто не буває...
Таня почала сумніватися у вірності чоловіка. Вона довгі роки була впевнена, що Рома просто не вміє любити. Здавалося, що в неї є тільки одна суперниця – це робота чоловіка. Однак Любі вдалося посіяти зерно сумнівів у душу невістки. Таня була впевнена, що свекруха просто вигадала якусь "розлучницю", щоб нелюба невістка не розслаблялася і нарешті задумалась про дитину. Однак коли Таня прийшла до Роми на роботу, то зіткнулася з Варею і Жанною. Після цього жінка зрозуміла, що в словах свекрухи є сенс...
Жанна зустріла ще одну людину з минулого – Бориса. Колись покійний чоловік Жанни найняв Борю, щоб той охороняв Рому у в'язниці. Дівчина навіть подумати не могла, що хлопці подружаться. Тепер вони працюють разом. Після того, як Боря зустрів Жанну, він вирішив розповісти другу правду про його минуле...
Дивитися онлайн 12 серію Як довго я на тебе чекала від 09-04-2019
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