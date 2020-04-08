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Карантин Коронавірус

Як довго коронавіруси живуть на поверхнях: просте пояснення у фото

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Скільки коронавірус живе на різних предметах - фото 1
Скільки коронавірус живе на різних предметах

Медики продовжують ділитись важливою інформацією щодо коронавірусу та карантину, а цього разу нагадали, скільки може прожити COVID-19 на різних поверхнях.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію. Фахівці поділились в Instagram корисним дописом про те, скільки часу вірус здатен протриматись та поверхнях різних предметів.

До теми: Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу

"Активність коронавірусів знижується вже через 3 години. Але дезінфікувати контактні поверхні, такі як ручки дверей, поручні, кнопки ліфтів, ручки кранів обов’язково. Так ти зменшиш ризик потрапляння вірусу на слизові оболонки рота, очей, носа", – нагадують експерти. Для дезінфекції можна використовувати побутові дезінфекційні засоби з 0,5% хлору або 60-80% спирту.

Скільки часу коронавіруси живуть на поверхнях (гортайте галерею):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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