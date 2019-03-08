Чому не можна спати з домашніми улюбленцями

Те, що спати з котиками або песиками – неправильно, знає кожен. Але в чому насправді криється проблема? Тільки в інфекціях, які здатні переносити тварини?

Ще понад півстоліття тому німецький психіатр Ганс Бергер, вивчаючи електричну активність головного мозку людини виявив, що її слабкі коливання відбуваються навіть у стані сну.

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Американським дослідникам Джеймсу Коену, Грею Уолтеру і психологу Уоррену Мак-Каллоку ще в минулому столітті вдалося не тільки визначити ритм і частоту коливань електричних хвиль головного мозку, а й розділити їх на види, щодо частот.

У момент самого початку сну, як вважають американські дослідники, в ділянках головного мозку людини відбувається свого роду сканування і не тільки уявних образів, але і будь-яких інших електричних активностей. Не випадково деякі люди, засинаючи, чують тихий гул, що лунає з електричних розеток, або від мікрохвильових печей. Насправді електричні коливання у цей момент сприймають все. Німецький лікар-дослідник стверджує, що засинаючи, люди чують резонанс електромагнітної частоти Землі.

Виходячи з цих відкриттів, вчені зробили висновок, що у момент випромінювання альфа-ритмів, людина сприймає і електричні імпульси мозку тварини, яка лежить поруч. Вони однозначно не збігаються за своєю частотою і це теж вносить дисбаланс у психосоматичну систему організму людини.

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