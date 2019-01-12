Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім

Як досягати своїх цілей

Експерт розповіла про простий підхід, як досягати своїх цілей без витрати часу.

Підприємець та консультант з тайм-менеджменту Елізабет Грейс Сондерс, яка написала книжку "Інвестуй час, як гроші", поділилась простим і дієвим способом стати успішною людиною.

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Є найпростіший спосіб реалізувати себе, який складається всього з двох пунктів.

Легкий підхід:

Згадайте, чим давно нехтуєте. Що ви хотіли зробити, але все ж не втілили думки у реальність? Приміром, це може бути підтримка порядку на робочому місці чи розширення професійних зв'язків.

Що ви хотіли зробити, але все ж не втілили думки у реальність? Приміром, це може бути підтримка порядку на робочому місці чи розширення професійних зв'язків. Не ускладнюйте. Виділіть трішки вільного часу на дії, які будуть наближувати вас до цілі. Насправді навіть найменші дрібниці можуть змінити життя. Наприклад, створіть звичку наприкінці робочого дня залишати робочий стіл у чистоті або ж періодично зустрічайтесь з колегами та знайомитесь з новими людьми.

Як досягати своїх цілей

Якщо ж простий підхід не надто допомагає, то можна спробувати розширений. У якості прикладу буде бажання збільшити коло професійних зв'язків.

Розширений підхід, як досягати цілей:

Чітка ціль. Приміром, "Щомісяця бачитись хоча би з 2 людьми з цієї сфери".

Приміром, "Щомісяця бачитись хоча би з 2 людьми з цієї сфери". Визначте параметри. Може видатись дрібницею, але варто знати у який час ви хочете втілювати бажання у реальність. Приміром, одразу після роботи, але не на вихідних.

Може видатись дрібницею, але варто знати у який час ви хочете втілювати бажання у реальність. Приміром, одразу після роботи, але не на вихідних. Завчасні плани . Створюйте нагадування для себе, а також наперед попереджайте людей, які залучені до ваших планів.

. Створюйте нагадування для себе, а також наперед попереджайте людей, які залучені до ваших планів. Спробуйте мислити на два кроки вперед. Варто навчитись визначати потенційні труднощі, адже інколи кількість справ може збільшуватись, а вільного часу для реалізації цілей меншати. Приміром, можна домовитись про відеоконференцію, а не зустріч десь у закладі.

Варто навчитись визначати потенційні труднощі, адже інколи кількість справ може збільшуватись, а вільного часу для реалізації цілей меншати. Приміром, можна домовитись про відеоконференцію, а не зустріч десь у закладі. Не забувайте, нащо все це. Приміром, спілкування з людьми з вашої професійної сфери додає вам ідей, мотивації, гарного настрою.

Згодом всі такі дії стануть звичкою, тож до своїх цілей можне буде йти з меншим рівнем стресу та спротиву.

Як досягати своїх цілей

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