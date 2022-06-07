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В Україні підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – МОЗ

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В Україні підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – МОЗ - фото 1

Кабмін підтримав легалізацію застосування медичного канабісу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни" підтримав Кабінет міністрів України.

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Уряд забезпечить законодавче підґрунтя для повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та перероблювання до повноцінного виробництва. До того ж Кабмін пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу.

В Україні підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – МОЗ - фото 507056
Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, для лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Їх використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

"Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання", – прокоментував Віктор Ляшко.

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