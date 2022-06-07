В Україні підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – МОЗ

Кабмін підтримав легалізацію застосування медичного канабісу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни" підтримав Кабінет міністрів України.

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Уряд забезпечить законодавче підґрунтя для повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та перероблювання до повноцінного виробництва. До того ж Кабмін пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, для лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Їх використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

"Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання", – прокоментував Віктор Ляшко.

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