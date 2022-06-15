Як допомогти людині з набряком Квінке – поради МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, яка повинна бути домедична допомога людині у разі набряку Квінке. Читайте далі та дізнайтеся, що варто робити у такому випадку!

Відомо, що набряк Квінке – це гостра алергічна реакція організму. У людини стається масивний набряк слизових оболонок, шкіри та підшкірної жирової клітковини.

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Таку алергічну реакцію можу спровокувати укуси комах, пилок, реакція на медичний препарат чи їжу, косметика чи навіть фізичні фактори (холод, спека).

Зауважте, що набряк виникає дуже швидко. Саме тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині домедичну допомогу. Найперше, що варто зробити – усунути алерген та викликати швидку допомогу за номером "103".

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