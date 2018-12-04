Як домашні справи впливають на здоров'я

Як прибирання і домашні справи впливають для здоров'я

Медики розповіли, як насправді домашня активність та справи впливають на самопочуття та здоров'я.

Учені дійшли до висновку, що домашні справи вдома, приміром, прибирання помешкання чи догляд за тваринами і рослинами, здатні зміцнити здоров'я.

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Експерти відзначають, що кожній дорослій людині досі радять виділяти хоча би 150 хвилин на аеробіку середньої активності або ж 75 хвилин інтенсивної. Щоправда, зараз вчені вважають, що навіть спокійніші фізичні навантаження також позитивно впливають на самопочуття.

Як прибирання і домашні справи впливають для здоров'я

"Все більше досліджень доводять, що дії, які більшість з нас не вважають спортивними, такі, як похід у магазин за продуктами або проста хатня погода – також хороші. Вони можуть допомогти запобігти хронічним захворюванням, покращити психічний стан та навіть допомогти жити довше", – пояснюють науковці.

Навіть домашні справи, які займають 2-6 годин за тиждень, здатні знизити рівень тривоги, стресу та депресивних проявів.

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