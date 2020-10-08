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Як доглядати за взуттям у дощову погоду: три головні правила
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Розповідаємо, як правильно доглядати за взуттям в осінній сезон, щоб воно довше служило вам вірою і правдою.
Правильне зберігання взуття
Якщо ви залишите взуття брудним або вологим з минулого сезону, це погано може скінчитися. Добре помийте і почистьте взуття, після цього висушіть і змастіть кремом. Внутрішню поверхню слід обробити антибактеріальним спреєм. Наповніть взуття газетами або вставте спеціальні тримачі. Це допоможе зберегти форму.
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Не сушіть взуття біля батареї
Від такого "догляду" ваша улюблена пара взуття може потріскатися. Краще скористайтеся спеціальними електричними сушарками, які вкладаються в черевики. Або набийте їх газетами і залиште при кімнатній температурі. Ще варіант: розігріти на пательні сіль, наповнити нею ганчіркові пакети і покласти в мокре взуття.
Обробіть потертості фарбою
Спеціальна фарба допоможе відновити збиті носики і задники, а також усунути сліди, які залишають на взутті негода або люди в транспорті, заховати подряпини і потертості. Засоби бувають у вигляді аерозолю, крему або рідини, яку наносять пензликом. Як правило, можна знайти фарбу для взуття будь-яких кольорів.
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