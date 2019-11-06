Цей напій допомагає контролювати вагу восени

Завдяки унікальному набору мікроелементів і активних речовин зелений чай не тільки прискорює метаболізм, а й заважає жиру активно відкладатися у проблемних місцях.

Для тих, хто веде активний спосіб життя і стежить за своєю зовнішністю, фігурою і здоров'ям, зелений чай – незамінний продукт.

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Звичка пити вранці зелений чай замість кави не тільки зміцнить імунітет і додасть вам бадьорості, але і допоможе організму швидше прокинутися і "запустити" метаболізм. Крім того, зелений чай зміцнює імунітет і допомагає організму активно боротися з вірусами і бактеріями.

За словами фахівців, для контролю ваги і зміцнення імунітету напої взагалі грають дуже важливу роль, тому люди, які хочуть бути стрункими і здоровими, залишаючись при цьому молодими на якомога більший термін, обов'язково мають дотримуватися правильного питного режиму. Обов'язково випивайте по склянці води за пів години до їжі, це змусить шлунок почати працювати інтенсивніше, зате почуття голоду злегка притупить.

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