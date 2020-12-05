На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як доглядати за волоссям взимку: ТОП-3 порад
-
- 2
Залежно від сезону догляд за волоссям може варіюватися. Якщо влітку ми захищаємо волосся від сонця, то взимку воно вимагає максимального захисту від холоду.
Переважно на початку зими багато дівчат помічають, що після спекотного і палючого літнього сонця волосся стає особливо чутливим, примхливим і неслухняним. Ламкість, тьмяність і випадання – головні ознаки проблем з волоссям. Щоб локони стали більш слухняними і здоровими, треба правильно підібрати зимовий догляд.
І ще: Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото)
Мийте голову теплою водою
Як стверджують експерти, гаряча вода підсилює роботу сальних залоз і подразнює шкіру голови, тому мити голову найкраще водою температури 35-38 градусів. Якщо у вашій місцевості жорстка вода, хоча б для ополіскування використовуй кип'ячену воду: волосся буде краще піддаватися укладанню. Також рекомендується після кожного миття обполіскувати волосся прохолодною водою з додаванням невеликої кількості оцту.
Рідше використовуй гарячі прилади для волосся
В зимовий період, коли прохолодна погода і сильний вітер, фахівці не рекомендують захоплюватися гарячими приладами, бо вони можуть погіршити ситуацію і привести до сухих кінчиків. Навіть якщо ви не уявляєте своє життя без цих приладів, не забувайте про використання термозахисту.
Використовуй в догляді за волоссям олії
Взимку треба ретельно захищати волосся від перепадів температури. Олії з догляду за локонами дуже добре впливають на структуру волосся. Щоб уникнути сухості і ламкості волосся, рекомендуємо використовувати аргонову і кокосову олію.
Це цікаво: Експерти назвали справжню собівартість кросівок
-
11:45Як доглядати за волоссям взимку: ТОП-3 порад
-
11:15Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото
-
10:44Спокуслива Дженніфер Лопес показала, у чому можна зустріти свята
-
10:17Медики нагадали про небезпеку побутового пилу
-
09:52Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:50Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
21:51Чому взимку не варто мити автомобіль
-
21:215 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Вікінги: вийшов трейлер фінальних епізодів епічного серіалу
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
19:46Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 7 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:22Гороскоп на 5 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Дівчина Ілона Маска знялася разом з подругою оголеними
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
16:43Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото
-
16:18Pornhub презентував альбом різдвяних пісень: слухай онлайн
-
15:51Обвалення гігантського телескопа в Пуерто-Ріко потрапило на відео
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
14:46Зваблива снігуронька: Ріанна позувала в білизні свого бренду
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня
-
07:20Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
- 03 грудня
-
20:19Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою
-
17:14ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року
-
15:55Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда
-
14:24Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
-
11:58Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня
-
07:19Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади
- 02 грудня
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)
-
17:49Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці