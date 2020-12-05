Як доглядати за волоссям взимку: ТОП-3 порад

Залежно від сезону догляд за волоссям може варіюватися. Якщо влітку ми захищаємо волосся від сонця, то взимку воно вимагає максимального захисту від холоду.

Переважно на початку зими багато дівчат помічають, що після спекотного і палючого літнього сонця волосся стає особливо чутливим, примхливим і неслухняним. Ламкість, тьмяність і випадання – головні ознаки проблем з волоссям. Щоб локони стали більш слухняними і здоровими, треба правильно підібрати зимовий догляд.

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Мийте голову теплою водою

Як стверджують експерти, гаряча вода підсилює роботу сальних залоз і подразнює шкіру голови, тому мити голову найкраще водою температури 35-38 градусів. Якщо у вашій місцевості жорстка вода, хоча б для ополіскування використовуй кип'ячену воду: волосся буде краще піддаватися укладанню. Також рекомендується після кожного миття обполіскувати волосся прохолодною водою з додаванням невеликої кількості оцту.

Рідше використовуй гарячі прилади для волосся

В зимовий період, коли прохолодна погода і сильний вітер, фахівці не рекомендують захоплюватися гарячими приладами, бо вони можуть погіршити ситуацію і привести до сухих кінчиків. Навіть якщо ви не уявляєте своє життя без цих приладів, не забувайте про використання термозахисту.

Використовуй в догляді за волоссям олії

Взимку треба ретельно захищати волосся від перепадів температури. Олії з догляду за локонами дуже добре впливають на структуру волосся. Щоб уникнути сухості і ламкості волосся, рекомендуємо використовувати аргонову і кокосову олію.

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