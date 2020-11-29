Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото)

Якщо ви все ще вірите, що в соцмережі Instagram публікують фото лише ідеальні люди, то пора зняти рожеві окуляри. Ця чарівна модель яскраво показує, як виглядають насправді знімки в соцмережі.

Модель з Таїланду під псевдо Vienadoll добре знає, що реальність не така прекрасна, як її можна побачити в Instagram. Тому дівчина вирішила висміювати типові кадри у стилі "очікування та реальність".

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І поки інфлюенсери проводять половина дня у зйомках та ретушуванні світлин, то ця дівчина вже встигла заробити на своїй відкритості понад 178 тисяч підписників на платформі Twitter. Тож, якщо ви готові познайомитись з реальністю без фільтрів, а також зарядитись хорошим настроєм, зацініть:

Джерело всіх фото: twitter.com/ViennaDoLL

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