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Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото)

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Інстаграм і Реальність - фото 1
Інстаграм і Реальність / twitter.com/ViennaDoLL

Якщо ви все ще вірите, що в соцмережі Instagram публікують фото лише ідеальні люди, то пора зняти рожеві окуляри. Ця чарівна модель яскраво показує, як виглядають насправді знімки в соцмережі.

Модель з Таїланду під псевдо Vienadoll добре знає, що реальність не така прекрасна, як її можна побачити в Instagram. Тому дівчина вирішила висміювати типові кадри у стилі "очікування та реальність".

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І поки інфлюенсери проводять половина дня у зйомках та ретушуванні світлин, то ця дівчина вже встигла заробити на своїй відкритості понад 178 тисяч підписників на платформі Twitter. Тож, якщо ви готові познайомитись з реальністю без фільтрів, а також зарядитись хорошим настроєм, зацініть:

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437101

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437102

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437103

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437104

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437105

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437106

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437107

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437108

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437109

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437110

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437111

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437112

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437113

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437114

Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото) - фото 437115

Джерело всіх фото: twitter.com/ViennaDoLL

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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