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Викиньте негайно: 5 речей, яким не місце у вашій оселі
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У домі кожної людини можна знайти безліч, здавалося б, корисних речей. Насправді ж їх функціонал або регулярне використання не приносять нічого доброго. Вони з часом втрачають колишні властивості і стають навпаки шкідливими. Розповідаємо, що можна і треба викинути.
Звичайно ж, свого часу ви купували ці речі з думкою про те, що будете користуватися ними щодня, і що вони приноситимуть вам радість та задоволення. Втім, усе має свій термін експлуатації. Зокрема 5 предметів, які потрапили до нашого антирейтингу.
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Старі контейнери
Пластиковий посуд є в кожному будинку. З його допомогою можна зберігати їжу, носити з собою на роботу або пікнік, розігрівати в них страви і застосовувати в побуті. Однак багато хто не знає, що не весь посуд із пластику придатний для подібних цілей. Важливо звернути увагу на маркування. У місткостях зі сніжинками можна заморожувати продукти, а з буквами РР – розігрівати. Термін служби контейнера не перевищує 2-3 місяців, оскільки з часом він починає виділяти токсичні речовини. Також деякі місткості з-під покупних продуктів не годяться для повторного використання, їх не можна відмити від попереднього вмісту. Пластик від цього руйнується і стає токсичним. Періодично слід викидати контейнери, перевіряючи вміст своєї кухні.
Порада: купуйте скляні контейнери. Вони безпечніші, легше миються та не вбирають ароматів.
Освіжувачі повітря
Аерозольні освіжувачі більше шкодять, ніж приносять користі. У кожній пляшці безліч хімічних речовин, що негативно позначаються на органах дихання, імунній системі, репродуктивній функції. Краще виготовити корисні заміни ароматизаторів, використовуючи натуральні ефірні олії, ароматні трави, цитрусові та інші компоненти.
Старе взуття
Ви повинні заглянути до своєї шафи та прибрати те взуття, яке уже давно не має естетичного вигляду, погано тхне або ж просто не носилося уже дуже давно. До слова, запах свідчить про життя всіляких мікроорганізмів у вашому взутті, тому з цим точно жартувати не варто.
Гребінці, губки, зубні щітки
Старі засоби особистої гігієни повинні час від часу оновлюватися. Зубна щітка вимагає заміни раз на три місяці, інакше на поверхні скупчуються бактерії, а щетинки стають нездатними очищати зуби від нальоту і залишків їжі. Раз на пів року бажано міняти губку, а термін служби гребінця не перевищує одного року.
Спеції, які довго зберігаються
Заповітні ящики зі спеціями теж потрібно оновлювати. У кориці, куркуми, коріандру, інших приправ термін придатності не перевищує двох років. Шкоду істотну це навряд чи принесе, однак у продуктів подібного роду губляться корисні властивості. Тому від тривалого зберігання не слід чекати якихось чарівних дій, тож краще викинути те, що давненько залежалось десь у куті.
P.S. також можете винести на смітник стару та поламану техніку, а також не забути про одяг, який ви ТОЧНО більше ніколи не одягнете.
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