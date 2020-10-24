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Як доброзичлива атмосфера на роботі впливає на наше здоров'я

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Робота - фото 1
Робота / cnbc

Людина, якій пощастило з колективом на роботі, може вважати себе щасливчиком подвійно. Доброзичлива атмосфера і доброзичливі колеги не тільки дозволяють більшою мірою насолоджуватися буденними днями, але і приносять реальну користь здоров'ю.

Фахівці узагальнили результати 58 проведених раніше досліджень, в яких в сукупності взяли участь понад 19 тисяч людей з 15 країн. Вчені виходили з того, що чим приємніший колектив, в якому людина працює, тим більшою мірою вона буде відчувати себе частиною цього колективу. І, як з'ясувалося, чим більшою мірою співробітник відчуває себе "в своїй тарілці", тим кращим здоров'ям він може похвалитися.

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В першу чергу мова йде, природно, про здоров'я психологічне. Зокрема, у людей, що краще влилися в колектив, в значно меншій мірі спостерігається емоційне вигорання. Втім, вдалий колектив був корисний не тільки для душевного, а й для фізичного здоров'я, відзначають вчені.

При цьому дослідники розповіли про ще кілька тенденцій, які їм вдалося виявити. По-перше, чим більше співробітників відчували себе частиною "єдиного цілого", тим краще почувався кожен з них. А по-друге, з не зовсім зрозумілою поки причини в чоловічих колективах користь від сприятливої ​​робочої атмосфери відчувалася більш виразно.

Як доброзичлива атмосфера на роботі впливає на наше здоров'я - фото 431741

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Джерело: euro.who
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